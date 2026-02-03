為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    山城出現龍柏染梨赤星病 中市農業局呼籲梨農架設破風網

    2026/02/03 17:57 記者歐素美／台中報導
    農業局監測到東勢區慶東里龍柏枝條出現明顯梨赤星病徵。（農業局提供）

    農業局監測到東勢區慶東里龍柏枝條出現明顯梨赤星病徵。（農業局提供）

    台中市農業局最近在山城地區監測到部分龍柏上已有明顯梨赤星病徵，目前梨樹大部分完成嫁接工作，正值幼嫩組織萌發時期，根據氣象預測結果，將有低溫且高濕降雨的氣候，大幅增加梨樹受赤星病菌感染的風險，農業局籲請梨農及早防範赤星病菌感染，可提前於梨園迎風面處架設破風網，避免赤星病菌藉由風雨散播至梨園感染梨樹，並適時保護嫁接後的梨樹花瓣、幼葉及幼果，維持梨樹良好發育。

    農業局指出，梨赤星病易受到龍柏寄主植物的交互感染，病原菌於遇到適合的溫度（約15-20℃）與降雨的環境，將隨風雨飄散至梨樹幼嫩組織上，造成感染與危害。

    農業局籲請農友隨時掌握氣候變化，低溫及連續降雨是梨赤星病發生的重要條件，及早掌握防治時機有助於降低危害，相關防治措施請上農業部台中區農業改良場網站（https://www.tcdares.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=news&id=15996）。

    農業局監測到新社區中和里龍柏枝條出現病害。（農業局提供）

    農業局監測到新社區中和里龍柏枝條出現病害。（農業局提供）

