好天氣到週五！冷氣團來襲 週末下探9度

未來一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

未來一週天氣及氣溫變化。（圖由氣象署提供）

明天週三至週五白天（6日）溫度逐漸回升，各地天氣多雲到晴。中央氣象署預報，週五晚間鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，各地溫度下降，預估影響到下週一清晨，尤其週日至週一清晨是最冷的時間點，西半部、東北部只剩下9-11度，花東12、13度。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天至週五白天（6日）溫度逐漸回升，各地天氣多雲到晴，白天溫暖，但西半部日夜溫差大。明天北部約13-24度，中部約15-26度，南部16-28度，東部16-22度，只有東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區則有零星短暫雨。週五白天，北部約15-25度、中部16-26度、南部18-29度、東部18-24度。

「這波強烈大陸冷氣團影響從週五晚上（6日）開始，一直到下週一（9日）清晨，這段時間大致上是先濕後乾。」林定宜說，週五晚上鋒面通過，因此當天晚上到週六整天北部、東半部有短暫雨；到了週日則開始轉為乾冷，週一白天開始，氣溫回升，但迎風面東半部、恆春半島會有零星短暫雨。

溫度部份，林定宜表示，下週日（8日）北部整天10-13度，中部11-19度、南部13-22度、東部13-17度。「週日晚上到週一的清晨，除了冷空氣影響外，清晨輻射冷卻效應下，應該是這段時間最冷的時候」，西半部、東北部只剩下9-11度，花東12、13度。到了週一白天起冷空氣減弱，氣溫回升，但中南部日夜溫差大。

林定宜表示，週六至下週日（7、8日）清晨，若溫度與水氣配合，中部及東部在3000公尺以上高山有機會降雪，北部、東北部2000公尺以上就可能有零星降雪的機會。週四、五（5、6日）金馬地區全天、西半部清晨有局部霧或低雲，東南部沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。

