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雙城論壇落幕 中黨媒猛談「情」盛讚「和平之舟」

台北市長蔣萬安（前排中）率團前往中國上海出席雙城論壇；圖為30日參觀上海城市規劃展示館。（資料照，記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安（前排中）率團前往中國上海出席雙城論壇；圖為30日參觀上海城市規劃展示館。（資料照，記者何玉華攝）

2023/08/31 07:33

〔記者何玉華／台北報導〕台北上海城市論壇主論壇「新趨勢、新發展」昨順利落幕，並簽署3項合作備忘錄，中國媒體《環球時報》今（31）日在內頁第10版以近半版篇幅報導，還引述當地學者形容雙城論壇是「和平之舟、親情之舟」。

《環球時報》在內頁第10版的「台港澳傳真」，以近半版的篇幅報導雙城論壇兩市簽署3項備忘錄，內文引述台灣《聯合新聞網》報導蔣萬安行程，也提及國民黨主席朱立倫昨在中常會中的肯定。

尤其文中引述當地學者形容雙城論壇是「和平之舟、親情之舟」，上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元表示，兩岸關係目前處於危險困難的時期，雙城論壇沒有中斷，顯示兩岸關係不管如何變化，發展的希望在民間；最後還引述《聯合》內容說：「民進黨總是責怪對岸，讓兩岸關係敵意升高，讓人感嘆兩岸斷了交流這幾年，浪費多少光陰。」

蔣萬安今（31）天最後一天行程，一早將在濱江旁與台灣青年一起體驗上海的共享單車，隨後參訪參訪上海環境能源交易所，接著與台商在上海外灘浦華大飯店與台商座談交流。

下午將參訪上海市長寧區的樂鄰坊、新涇五村，晚間簡單便餐後，預計搭乘長榮班機，從虹橋機場出發，晚間10點左右抵達台北松山機場。

環球時報今（31）日在內頁第10版，以近半版篇幅報導，還引述當地學者形容雙城論壇是「和平之舟、親情之舟」。（記者何玉華攝）

環球時報今（31）日在內頁第10版，以近半版篇幅報導，還引述當地學者形容雙城論壇是「和平之舟、親情之舟」。（記者何玉華攝）

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