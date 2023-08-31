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YouTuber「許伯&簡芝」合拍片惹風波 蔣萬安抱不平

台北市長蔣萬安對YouTuber與他合拍影片受到質疑抱不平並致歉。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安對YouTuber與他合拍影片受到質疑抱不平並致歉。（記者何玉華攝）

2023/08/31 13:23

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摟蔣萬安合照遭酸「錢錢立場」 百萬YT公開合約澄清

〔記者何玉華／上海報導〕YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」日前與台北市長蔣萬安到台北市立動物園拍攝影片，介紹動物行為，被粉專「小劉醫師」劉宗瑀質疑「不是政治立場就是『錢錢』立場」，簡芝在澄清影片中忍不住落淚；遠赴中國上海參加雙城論壇的蔣萬安得知後表達歉意，強調任何議題討論可能會有不同立場，但一定要秉持事實、就事論事。

蔣萬安日前與有百萬人訂閱的YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」合作到台北市立動物園拍攝一段動物影片，藉此介紹9種動物的行為；近日被「小劉醫師」劉宗瑀質疑「不是政治立場就是錢錢立場」；「許伯&簡芝」昨天深夜發布澄清影片，公開與動物園協議內容，強調影片成本都是自己吸收，還會提供一定比例金額給園方，希望大家不要未查證就隨意批評。

蔣萬安今（31）天與台商座談前受訪被問到此事，他首先表示歉意，並為許伯&簡芝加油，蔣萬安說「 你們並沒有做錯」，卻無端受到波及，「很不好意思」；他強調，不論什麼顏色，對於動物保護以及生命教育等議題，都是一起關心、一起努力的，包括保育員待遇、動物園門票收費等，都能好好溝通、理性的討論。任何事情、議題的討論，可能會有不同立場，但一定要秉持事實，就事論事。

「許伯&簡芝—倉鼠人」8/19影片：

「許伯&簡芝—倉鼠人」8/31影片：

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