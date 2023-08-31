宋濤暗諷郭台銘「背義忘信」？ 侯友宜：不予評論

中國國台辦主任宋濤與藍營副主席夏立言參訪山西關聖帝君祖廟，見到「結義圖石碑」誓詞「背義忘信，天人共戮」特地朗誦一次，被外界認為是暗諷獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，國民黨總統參選人侯友宜被問及相關看法，簡短表示「不予評論」。（記者許倬勛攝）

2023/08/31 12:26

〔記者許倬勛／新北報導〕中國國台辦主任宋濤與國民黨副主席夏立言昨赴中國山西關聖帝君廟參訪，宋濤在「結義圖石碑」前朗誦一段誓詞「背義忘信，天人共戮」，被外界認為有弦外之音，疑暗諷獨立參選的鴻海創辦人郭台銘；國民黨總統參選人侯友宜今被問及對此看法，侯回應「不予評論」，簡短帶過。

郭台銘與侯友宜都篤信關公，而關聖帝君被視為忠義守信的神祇，媒體詢及「夏宋會」的這段插曲，侯友宜面無表情，淡然表示不予評論。至於國民黨副主席連勝文爆料藍營曾試圖整合，但郭台銘堅持「郭上侯下」，侯則說，不清楚他們對話的內容，無法評論。

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針對商業周刊製圖嘲諷侯友宜對於永續發展、科技等政見「講不出東西」，侯友宜表示，團隊已鄭重要求商周對此道歉，他也呼籲「請不要扭曲誤導」，希望商周要有負責任的態度；藍委、競辦議題組召集人柯志恩則說，商周小編只要透過Google搜尋關鍵字「永續發展政策」、「侯友宜」，就能清楚理解，希望商周小編提出澄清、進一步說明。

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