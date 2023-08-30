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談在野整合 藍委謝衣鳯：還在打草稿「民進黨就很害怕」

立法院國民黨團書記長謝衣鳯（左）受訪說，國民黨、民眾黨還有郭台銘這邊其實根本還沒有談出合作的最後方向，「只是在打草稿而已，但是民進黨好像就是很害怕」。（記者田裕華攝）

立法院國民黨團書記長謝衣鳯（左）受訪說，國民黨、民眾黨還有郭台銘這邊其實根本還沒有談出合作的最後方向，「只是在打草稿而已，但是民進黨好像就是很害怕」。（記者田裕華攝）

2023/08/30 18:24

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選2024年總統，外界認為衝擊國民黨總統參選人侯友宜選情。立法院國民黨團書記長謝衣鳯今天（30日）受訪說，國民黨、民眾黨還有郭台銘這邊，其實根本還沒有談出合作的最後方向，「只是在打草稿而已，但是民進黨好像就是很害怕」。

謝衣鳯說，從民調趨勢來看，郭台銘的獨立參選，的確是會讓民進黨總統參選人賴清德躺著選，所以才會讓在野各政黨以及主要候選人都非常憂慮，這份憂慮是來自民眾，她在地方走訪時遇到一名大姐，對方說不合作怎麼贏；而過去民調都顯示，有6成以上的民眾期待政黨輪替，讓民主更進步，這樣的期待是否會因郭董的參選導致落空，的確是目前台灣民眾的憂慮。

謝衣鳯指出，民主國家有聯合政府及政黨合作，早是常態，這一次國民黨、民眾黨還有郭台銘這邊，其實根本還沒有談出合作的最後方向，「只是在打草稿而已，但是民進黨好像就是很害怕」，因為民進黨也知道，民眾希望政黨輪替的期待是很強烈的。

謝衣鳯說，期待所有在野的參選人以及所有政黨的黨主席，可以共同發揮智慧，努力達成這6成以上民眾希望可以政黨輪替的心願，不要讓民眾失望。

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