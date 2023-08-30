國民黨多次與郭台銘溝通 朱立倫：盼從大局著想不要只強調自己

國民黨主席朱立倫30日主持中常會發表談話。（記者塗建榮攝）

2023/08/30 16:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席連勝文昨日受訪透露，3週前曾銜黨魁朱立倫之命與前鴻海董事長郭台銘會面，但郭一再堅持「郭上侯下」，因此很難談得下去，國民黨文傳會主委林寬裕今日轉述朱立倫在中常會上透露，不只有連勝文，國民黨曾多次與郭台銘溝通，只是有些東西在過程中不方便對外說明，朱立倫並特別強調，如果主流民意是下架民進黨，大家就應該一起呼應這個主流民意，不能只是一再只強調自己，一定要從大局著想。

林寬裕還轉述，朱立倫特別提及，自己與民眾黨的溝通聯繫一直存在，大家都有一個共識，就是絕對不做親痛仇快的事情，如果把這個道理放到所有目前可能的總統參選人身上，大家應該一起思考所謂主流民意到底是什麼，國民黨、民眾黨都有這樣的共識，要一起努力達成，郭台銘如果從頭到尾只有自己做正的，要求別人要怎麼樣，才願意接下來談，這就沒有辦法，也不是真正呼應主流民意的要求。

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對於媒體詢問，國民黨與民眾黨的合作體認，有包括民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜搭檔參選？林寬裕回應，目前沒有可以提供的訊息。

當媒體進一步追問，國民黨與侯友宜有預設自己當正的或當副的立場？國民黨發言人楊智伃表示，只要大家能先坐下來討論，國民黨不預設任何立場，不過，隨後她又強調，國民黨會把自己的民調、該做的事情做好，侯友宜所提出的政策讓大家都非常有感，一定會持續提出總統參選人的願景，讓所有台灣人與支持者有信心。

楊智伃指出，本週一是（28日）國民黨感到遺憾與傷心的日子，因為國民黨一直以來的好朋友郭台銘宣布獨立參選，這對所有藍營支持者而言是遺憾與無奈，今日中常會上大家都表達憂心，因為在四腳督的情況下，民進黨絕對是最後躺著贏、放鞭炮的最大贏家。

楊智伃指出，面對中常委關心接下來的整合工作，如何與郭、柯合作，朱立倫回應表示，樂見大家能喝咖啡、喝奶茶，要喝什麼都可以，但必須先放下自我，好好坐下台談，才有整合、團結合作的機會。

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