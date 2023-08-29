在野整合？謝衣鳯要媒體傳話謝典林 吳音寧酸：謝家先整合吧！

吳音寧與謝衣鳯為「包牌說」槓上。（資料照）

2023/08/29 18:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨立委、黨副秘書長兼彰化縣黨部主委謝衣鳯為了在野整合，日前提出「侯柯配」，同時讓郭台銘擔任立法龍頭的建議，結果引來對手民進黨立委參選人吳音寧的「謝家姊弟包牌說」砲轟，謝衣鳯今天對此表示，在野整合還有很多路要走，她所提的辦法只是草稿方案，民進黨不知在緊張什麼？她也隔空喊話，希望媒體幫她跟弟弟謝典林說，一起努力完成大部分台灣人民的心願，共同完成政黨輪替，讓台灣的進展更進步。

吳音寧對謝衣鳯的說法表示訝異，她說，「真的不知道謝家姊弟到底在演哪一齣？」，在地方上，謝家姊弟服務處都是同一個，姐弟就是一體的，現在為了自己家族的利益，說法反反覆覆，國民黨號稱要團結，現在卻連在同一個屋簷下的姊弟，竟然都需要透過媒體傳話。她笑說，謝衣鳯是最沒資格呼籲在野整合的人，「在野要整合？謝家先整合吧！」

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謝衣鳯日前表示若能讓侯友宜、柯文哲搭配正副總統參選人，郭擔任立法龍頭，來輔選所有立委，相信能符合國民黨在徵召前的期待，不過引來民進黨批謝家「包牌」說，謝衣鳯今天表示，她認為現在在野黨再談在野合作的時候，只是在打草稿，結果民進黨好像很緊張，但其實在野合作還有很長的一段路要走，她認為若在野合作成功，是民主進步很重要的一個象徵，她認為民進黨應該要樂觀看待，因為這對台灣的民主進步是一個很大的進展。

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