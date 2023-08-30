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批郭玩「膽小鬼賽局」 陳智菡：沒誠信讓在野更分裂

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡（左），今接受資深媒體人黃光芹（右）《品觀點》網路節目《觀點芹爆戰》直播專訪。（品觀點-觀點芹爆戰提供）

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡（左），今接受資深媒體人黃光芹（右）《品觀點》網路節目《觀點芹爆戰》直播專訪。（品觀點-觀點芹爆戰提供）

2023/08/30 17:18

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選2024總統，為選情拋下震撼彈。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今（30）日接受網路節目專訪時，批評郭台銘以整合名義玩「膽小鬼賽局」，並細數郭在5月17日前多次公開支持國民黨總統參選人侯友宜，卻未能履行承諾，砲轟郭「沒有誠信只會讓在野更分裂。」

陳智菡今日接受網路節目《觀點芹爆戰》直播專訪，還原昨晚計程車工會餐會上的尷尬情況。她說，台北市計程車工會本來只邀請柯文哲參加普渡餐會，因為工會內部調查有9成運將朋友挺柯，因此透過北市黨部主委林國成安排，且行程並未公開；原本副總統賴清德陣營也表達出席意願，最終並未成行。

陳智菡說，不料前晚她收到訊息說郭台銘也會出席，且郭辦已備好奶茶、咖啡、果汁，準備餐會上郭柯共享。主辦單位盼錯開2人致詞時間且不要政治化，柯7點、郭8點，柯客隨主便，沒想到郭6點50分就到，滿場「凍蒜」聲不停，原本幕僚建議柯在車上休息，因為不知郭致詞時間多長，但基於尊重，柯還是站在舞台後方等待，甚至致詞完原本打算敬酒，都取消直接離開。

陳智菡表示，有人說要整合卻背道而馳，塑造場景讓人「很不舒服」，金門行操作也是如此，不公開行程卻帶媒體直奔民宿，聽說9月底柯文哲也有個行程已被預告柯郭同框。她建議郭辦，若要操作什麼新聞，不要拿別人當墊腳石，郭應該要用自己的主軸去吸引選民，不要拿整合當籌碼，把別人當配角。

對於總統參選人支持度，陳智菡指最新出爐的幾份民調及黨內參民調都顯示，柯文哲與賴清德只差7%，侯友宜、郭台銘都只有一成多支持度且糾纏呈麻花狀，在野3人最能挑戰賴的還是柯文哲；但只要在野黨持續混亂，媒體只關心誰和誰配、誰和誰合，就沒有人去監督民進黨，這絕非民眾想看到的。

主持人詢問，郭台銘參選後負面聲量高達7成，藍軍也全力抨擊郭正當性不足，陳智菡也首度砲轟郭台銘誠信問題，她細數5月17日前郭多次明確表達支持侯勝選，從5月17日至今，郭有做任何事幫侯？全省走透透，郭的種種動作只會讓在野更分裂，他現在玩的是「膽小鬼賽局」，郭若選到底，另2人必落選。

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