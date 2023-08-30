郭台銘喊話柯再喝奶茶共商國事 還幫腔獎學金事件批綠失去良知

鴻海集團創辦人郭台銘（右）今天兩度在臉書發文，除了喊話民眾黨總統參選人柯文哲（左）「希望有機會能再一起喝杯奶茶，共商國事」，並為柯遭質疑曾拿杜聰明獎學金一事，批評民進黨失去良知。（資料照）

2023/08/30 16:17

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨晚與民眾黨總統參選人柯文哲會面，但兩人僅短暫寒暄，外界關注郭柯合可能破局；郭台銘今天兩度在臉書發文，除了喊話柯文哲「希望有機會能再一起喝杯奶茶，共商國事」，並為柯文哲遭質疑曾拿杜聰明獎學金一事，批評民進黨失去良知，強調會團結努力，全力下架民進黨。

郭台銘上午在臉書發文指出，昨晚聽到柯文哲談論當時的防疫計程車，他感到非常佩服。不論黨派，只要是好的政見，就得學習。在政黨壁壘分明的今日，這是最重要的精神，相互欣賞、彼此砥礪，就是團結的基礎。「柯主席行程繁忙，希望有機會能再一起喝杯奶茶，共商國事！」

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郭台銘下午再發文，對於柯文哲稱拿過杜聰明獎學金，遭質疑說謊一事，郭台銘說：「如果連領獎學金都可以批鬥，代表這是一個失去良知的政黨。」沒想到一到了選舉，民進黨連這也能當做攻擊題材，無聊透頂至極，接下來的題材，可能就是聯絡簿的簽名。

郭台銘指出，管理學裡頭有個「酒與污水定律」，把一湯匙的酒滴進一桶乾淨的水中，得到的是一桶髒水。比喻組織裡只要出個破壞者，就會讓前人的努力付諸東流。

郭台銘批評，民進黨上至立委，下至側翼，正事不幹專潑髒水，最終污染的是整個社會。「你們以為攻擊的是政敵，事實上傷害的是台灣社會的良善與互信。以後誰還想做善事？以後誰還敢接受幫助？你們的起心動念，最終將讓社會進步，還是讓台灣沈淪？」

郭強調，社會大眾眼睛雪亮，種種劣行都看在眼裡，主流民意對這些爛戲碼早已厭倦。「我們會團結努力，實現民意心之所向，全力下架民進黨！」

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