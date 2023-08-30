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郭台銘率先致詞被「吃豆腐」？ 柯文哲：難道要去跟他搶舞台

民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲（左二）。（記者謝君臨攝）

民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲（左二）。（記者謝君臨攝）

2023/08/30 15:36

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲昨晚於台北市計程車工會普渡餐會會面。對於郭提早到場並上台致詞，柯文哲今（30）日受訪表示，人活在世界上，一是自然就好，另一是隨遇而安，既然郭早到1個小時，「正確講法是早到1個小時又5分鐘，啊如果他要講話，就讓他講嘛，難道我要去跟他搶那個舞台嗎？不需要嘛。」

柯文哲今日下午率立法院民眾黨團及競選辦公室同仁於台玻大樓1樓舉辦普渡儀式，並於儀式後接受媒體聯訪，回應時事議題。

對於昨晚「罰站」25分鐘，等郭台銘致詞完才入場，柯文哲表示，昨天活動是計程車駕駛員工會吃平安餐會，「我的個性覺得不要反客為主、喧賓奪主，人家是平安餐會，我們去是來賓，就給它祝福，啊這樣就好了，所以我還交代我們的人不准喊『凍蒜』，不要把它變成自己的造勢場合。」

媒體詢問，昨晚似乎變成郭董的造勢場合，會否覺得被「吃豆腐」？柯文哲說：「也不用想太多啦，還是那樣，我覺得我們活在世界上，凡事自然就好，該怎麼做就怎麼做，這樣就好了；意思就是說，那是一個平安餐會，不會把它弄成造勢場合，不要變成一個作秀的場合；既然郭董比我們早到，我們當然就讓他講，等他講話我們再上去，這樣就好了啊。」

柯文哲指出，要和郭董談話可以，但不是在那種場合，不可能在那種很吵的環境要談什麼；「還有一點，我每次說，連要談什麼都不知道」，所以原則上還是讓幕僚先去作業，政治和商業還是有很多不一樣，政治還是按部就班，按照程序走，這樣就好了。

媒體詢問：「郭台銘IG只追蹤你1人，這份愛會否有點承重？」柯文哲聞言先是愣住，過了幾秒才笑說：「喔…只追蹤一個人；哇，這個…唉，下一題。」

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