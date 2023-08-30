杜聰明獎學金爭議 柯批民進黨：用網軍側翼名嘴治國會遭報應

民眾黨主席柯文哲30日率黨團及競辦幹部同仁，在競辦所在地台玻大樓舉辦普渡儀式，並在會後受訪時再度痛批民進黨用網軍側翼治國，強調這一定會受到報應。（記者劉信德攝）

2023/08/30 15:54

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲近日捲入「杜聰明獎學金爭議」。對此，柯文哲今（30）日受訪表示，他已搞清楚民進黨的套路，不管他到哪民進黨就密切監控，錄音、錄影，然後一條龍準備，只要他們遇到大弊案就趕快拿出來用，他並連續敬告民進黨2次：「用網軍、側翼、名嘴治國，遲早會遭到報應。」

柯文哲今日下午率立法院民眾黨團及競選辦公室同仁於台玻大樓1樓舉辦普渡儀式，並於儀式後接受媒體聯訪，回應時事議題。

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對於獎學金爭議，柯文哲表示，他這一兩天來已搞清楚民進黨的套路，「他們應該是不管我到哪裡就密切監視，把錄音、錄影都存好，然後再看看哪邊有問題，準備好炸彈，就一條龍的準備，一定有中央廚房、側翼、網軍、名嘴再加上媒體控制，只要他們有遇到大的弊案，不管是光電啦、雞蛋啦，就趕快拿出來用。」

「老實講，還好。」柯文哲說，他自己都覺得滿驚訝的，40幾年前的帳簿還在，不然這一下真的講不清楚了。他也強調：「我還是要敬告民進黨，用網軍、側翼、名嘴治國，遲早會遭到報應；我已經講過很多遍，再講一遍，用網軍、側翼、名嘴來治國、控制媒體，遲早會遭到報應。」

柯文哲25日在高雄公開表示，他曾以「醫學系第1名」拿過杜聰明獎學金，但退休醫師楊斯棓翻閱歷屆得獎者名單，都沒看見柯的名字，質疑柯說謊。事後，杜聰明的兒媳杜鄭寵兒聲明表示，她曾親眼見到柯前往杜聰明基金會領取獎學金多次，並提供杜聰明生前帳本，至少有2筆2千元「柯文哲獎學金」的紀錄。

對此，網友則留言表示：「給後輩親友的紅包。自己包裝成很厲害的第一名…」、「看那個帳本就是個家庭帳本，說成官方獎學金真的是在哈囉」、「私下的也可以說成公開正式的獎項嗎？」、「『杜聰明給的獎學金』與『杜聰明獎學金』的差異」、「至少讓大家知道柯拿的是哪一種獎學金」。

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