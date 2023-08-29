杜聰明帳本證明柯領過2千 楊斯棓兌現諾言：但這事仍是鐵打事實！

柯文哲近日稱自己曾以醫學系第一名領過杜聰明獎學金遭質疑。（資料照）

2023/08/29 18:47

相關新聞

獎學金帳本曝光！杜聰明兒媳聲明 見過柯文哲多次赴基金會領獎

〔即時新聞／綜合報導〕退休醫師楊斯棓近日質疑民眾黨總統參選人柯文哲稱自己曾拿過杜聰明獎學金是說謊，柯競辦今天（29日）杜聰明的兒媳杜鄭寵兒女士可證明柯曾領過先公給的獎學金，對方也提供杜聰明生前帳本佐證。對此，楊斯棓傍晚在臉書發文直言，自己的指控並無造謠，先前的發言都是根據可考的事實、基金會官網內容說話，「柯文哲從來沒有得過財團法人杜聰明博士獎學基金會給予的紀念演講獎、優秀論文獎以及醫學系優秀畢業獎，這句話仍然是鐵打的事實。」但他仍會兌現自己當初的承諾，購買3萬元《一代醫人杜聰明》傳記漫畫。

請繼續往下閱讀...

柯文哲本月25日在杜聰明博士獎學基金會，在高雄舉辦的「一代醫人杜聰明」漫畫書發表會上公開稱，他有幸能在台大醫學系上過杜聰明的課，曾以「醫學系第1名」拿過杜聰明獎學金。不過楊斯棓事後指出，柯文哲在台大唸書的時候是1979年至1986年，但據可考的資料顯示，杜聰明在1953年7月底就離開台大，並創辦高雄醫學院擔當院長，直至1966年退休。

楊斯棓說，他認為柯文哲稱自己拿過杜聰明獎學金可能也是謊言，因他翻閱歷屆得獎者名單都沒找到柯文哲的名字，「如果柯能夠公開出示當年的得獎證明，我願意立刻跟財團法人杜聰明博士獎學基金會購買三萬元的相關出版品，全數捐給各級學校。」

柯文哲競辦今表示，杜聰明獎學金分為很多種，包含每年全校畢業生第1名、每學期第1名等，受獎者名單因為過去沒有電腦系統登錄，部分早已遺失，近年來才由後人陸續登載，柯文哲的確曾於就讀台大期間，親自前往杜聰明基金會領取獎學金。

杜聰明的兒媳杜鄭寵兒女士也發聲明稱，曾親眼見到柯文哲到基金會領取獎學金，並多次與柯文哲見面談話，「刻意操作、以假亂真、以訛傳訛者，可以休矣」。她也提供一份據稱是杜聰明生前的手寫帳本，至少有2筆「柯文哲獎學金」的紀錄，每筆2000元。

對此，楊斯棓傍晚在臉書發文直言，自己先前的發言都是根據可考的事實、基金會官網內容說話，「柯文哲從來沒有得過財團法人杜聰明博士獎學基金會給予的紀念演講獎、優秀論文獎以及醫學系優秀畢業獎，這句話仍然是鐵打的事實。」

他接著說：「柯文哲的同班同學紀乃文醫師，得了那一屆的醫學系優秀畢業獎，所以這個獎絕不可能由柯文哲獲得。官網上可考的醫學系優秀畢業獎，最早可以追溯到民國70年，當年得獎者是陳耀楨醫師。我剛剛收到一張照片，手寫的『杜聰明先生帳本』，民國69年2月23日，杜先生確實有發給柯文哲獎學金2000元，彼時柯文哲是大一學生，當然領的不是『醫學系優秀畢業獎』。」

最後楊斯棓表示，「不過我從嚴認定自己的諾言，已經致電財團法人杜聰明博士獎學基金會，表示要購買3萬元的杜福安老師繪製的《一代醫人杜聰明》傳記漫畫，收到後會拍照跟臉友們分享。」

網友則紛紛留言，「給後輩親友的紅包。自己包裝成很厲害的第一名…」、「看那個帳本就是個家庭帳本，說成官方獎學金真的是在哈囉」、「私下的也可以說成公開正式的獎項嗎？」、「『杜聰明給的獎學金』與『杜聰明獎學金』的差異」、「至少讓大家知道柯拿的是哪一種獎學金」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法