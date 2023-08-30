賴侯柯郭2024總統四腳督 台灣基進：別選出下一個馬英九

台灣基進今（30）日舉行「2024總統參選人外交國防政策體檢」記者會。（台灣基進提供）

2023/08/30 16:21

〔記者楊丞彧／台北報導〕隨著鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選，2024年總統大選預料將呈現「四腳督」戰局。針對4位擬參選人的外交及國防政策立場，台灣基進今（30）日指出，4位參選人都強調要「和平」，然而除了民進黨賴清德主張「備戰」維持和平之外，其他3人皆試圖以「投降」謀和。台灣基進發言人楊佩樺指出，我們要選的總統不是「下一個馬英九」，選擇了屈辱，最後仍免不了被併吞的命運。

台灣基進今（30）日舉行「2024總統參選人外交國防政策體檢」記者會，直指當民主同盟、知名智庫紛紛表示需以「威懾」戰略以箝制中國極權擴張，台灣總統大選卻仍以「執政黨引戰」的幼稚思維為主旋律。

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楊佩樺指出，身為軍眷，她全然無法苟同檯面上3位總統參選人郭台銘、國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲的台海策略。3人口徑都跟中國一致，把片面斷絕交流的責任推給我方。

楊佩樺以烏克蘭考察經驗指出，總統身為三軍統帥，在面臨戰爭威脅時扮演關鍵作用。2014年克里米亞戰爭爆發時，當時烏克蘭是親俄總統當家，烏克蘭軍隊不知敵人是誰，不知為誰而戰、不知為何而戰，陷入混亂。

楊佩樺直言，只要中國放棄對台侵略併吞，台灣就不會是下一個烏克蘭。但萬一中國發動侵略，台灣總統也必須像烏克蘭總統澤倫斯基一樣堅定抵抗、擊退侵略者。我們需要的是像澤倫斯基一樣的三軍統帥，而不是選出「下一個馬英九」。她強調，選擇屈辱，最後仍免不了被併吞的命運。

針對4位參選人的台灣國家主權論述，台灣基進宜蘭縣立委參選人林意評指出，侯友宜主張沒有共識的九二共識，郭台銘則把台灣限縮在一中的框架上，柯文哲繼續保持模糊，稱統獨是假議題，唯有賴清德清楚指出兩國互不隸屬。

林意評強調，將台灣和中國視為兩個國家，不應該被視作是破壞台海和平穩定的理由。唱和呼應這種說詞的政客，都可以視作是「中共同路人」。

台灣基進黨主席王興煥指出，面對俄羅斯侵略，澤倫斯基表現超乎外界預期。而檯面上4位總統候選人，唯有民進黨總統候選人賴清德主張聯合美日、備戰止戰不親中。

王興煥進一步解釋，所謂澤倫斯基指的不僅指總統一職，更是面對敵國侵略時「不投降、不逃跑、堅守崗位」的每一個人，「台灣整體有澤倫斯基的意志嗎」？

王興煥指出，台灣整體社會需破除「戰爭或和平」迷思。「戰爭與和平」是統派陣營所設定的假命題，順著這邏輯，大家都會選擇和平。然而，無論是戰爭或和平，都不是台灣的選擇，而是看敵人的心情。侵略者從來都不講信用、說道理，然而政治人物卻誤導民眾以為和平可以選擇。面對中國武力威脅，台灣只有抵抗侵略一途。真正的問題在於，我們要投降乞求和平？還是備戰捍衛和平？

王興煥強調，面對可能到來的戰爭，台灣必須「積極面對戰爭、強化台灣抗體」，並有「你要戰，便作戰」的覺悟。台灣不只需要許諾和平的總統，更需要能讓敵國折戟沉沙的無數個澤倫斯基。

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