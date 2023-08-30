柯文哲：郭董一選 賴清德保證當選

柯文哲說，做過很多次研究，只要郭台銘一選，就保證賴清德當選了。（記者劉信德攝）

2023/08/30 16:38

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選2024總統，為選情投下震撼彈。媒體今（30）日詢問民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲，郭台銘參選對主席殺傷力滿大的？柯文哲說，坦白講，他和郭台銘的重複（疊）性滿高的，在經濟選民、知識選民有一些重複（疊），不過，他也說：「只要郭董一選，就保證民進黨賴清德當選了嘛。」

柯文哲今天下午率立法院民眾黨團及競選辦公室同仁在台玻大樓1樓普度儀，儀式後接受媒體聯訪。

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媒體詢問，根據《鏡新聞》民調，柯文哲仍穩居第二，但郭台銘參選對柯殺傷力滿大的？柯文哲坦言，從民調上來看，他和郭台銘的重複（疊）性滿高的，這有可能，在經濟選民、知識選民有一些重複（疊），這是事實。他也提及：「當然我們也是做過很多次的研究，只要他一選，就保證賴清德當選了嘛。」

對於郭台銘參選是否有民進黨在背後撐腰？柯文哲說：「不要把人家想得那麼壞心，我知道郭董這一陣子憂國憂民，對台灣的未來感到焦慮。」

但他也說，政治和商場還是不一樣，有一個按部就班的程序，「常常我們在政治上有一些期望、焦慮，至於別人要把你利用，有時也沒辦法，這個世界常常就是要怎麼去取一個平衡，的確是大問題，不過我還是相信郭董是憂國憂民的。」

至於是否盡力整合郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜，柯文哲說，選舉當然要爭取最大多數人的支持，這也是要努力的方向，「我們會去努力，當然說成果怎麼樣，反正就是努力就對了嘛。」

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