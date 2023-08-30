曾柏瑜：囤鹽恐懼是怎麼煉成的 核廢水新聞是操作出來的

民進黨立委參選人曾柏瑜指出，這次引發囤鹽恐慌的背後，是有人在背後故意操作的。（記者翁聿煌攝）

2023/08/30 12:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕最近中、韓等國人民，因為日本排放含氚廢水，引發囤鹽恐慌，民進黨新北市新店區立委參選人曾柏瑜在臉書PO文指出，這幾天新店的許多超市已經買不到鹽了，因為日本開始排放福島核電廠的核廢水，造成許多民眾恐慌，不但大規模搶鹽，甚至有人開始拒吃海鮮，她指出，面對核能帶來的環境風險，是她反核的主因，但是「核廢水的恐懼」，很有可能是「人為製造」出來的嗎？

曾柏瑜說，早在2021年，國際智庫戰略溝通研究所就發表報告，他們發現有一群假帳戶網絡大量轉發和日本核災廢水相關的不實訊息、影片，並且大量到西方媒體推文下留言，以加速傳播，這些內容也被中國外交官轉發，擴大影響力，深入研究這批假帳號，就可以發現，這些帳戶所發布的其他推文，都和「否認新疆西北地區維吾爾族拘留營存在」、「批評香港抗議活動」以及「COVID-19大流行起源於美國而不是中國」等主題相關。

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她表示，無獨有偶，澳大利亞戰略政策研究所今年6月也發表一篇研究報告，他們發現中國正在針對日本核災廢水進行大量資訊操弄，光是2023年的前5個月，中國外交官和國家媒體針對這個議題的發推就超過 300次，已經超過2022年一整年的總提及次數。

在報告中，他們也辨識出至少33個Twitter上的假帳戶，冒充西方國家的女性或使用動畫圖片作為頭像，這些假帳號已經發布600多條相關推文，根據ASPI的報告，中國可能希望透過製造對核廢水的恐懼，影響國際社會對日本的看法，同時轉移焦點，減少對中國內部議題的關注。

她表示，如果使用臉書的資料庫進行搜尋，可以發現台灣近期最早出現關於核廢水的繁體貼文，來自「今日海峽」粉絲專頁6月5日的貼文，這個「今日海峽」是福建省廣播影視集團旗下的新聞頻道，6月6日又由「台灣網」臉書粉絲專頁連續發佈3則影片指控「台灣當局」為日本背書，那這個「台灣網」是什麼背景呢？「台灣網是中央台辦和國台辦管理的國家重點新聞網站，擁有龐大的涉台資源」。

曾柏瑜觀察到，隨著8月24日、日本開始排放核處理水，這波恐懼的熱度也隨之升高，但她還是要提醒大家，目前排放的廢水，因為經過稀釋與過濾，毒素和放射物經檢測不會立即性造成海洋生物及人體危害。

但這是有史以來，第一次將接觸過爐心的廢水，排進自然生態中，我們並不知道，未來這些水會對自然造成什麼樣的影響，也是因為這個風險，她依然堅定反核，不過，因為害怕「核廢水」所以搶鹽、拒吃海鮮的人，也可以好好想一想，要不要支持重啟核四的候選人。

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