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新任主計長陳淑姿出身彰化北斗 在家鄉超低調

新任主計長陳淑姿出身北斗鎮，圖右為她就讀北斗國中的畢業照。（記者顏宏駿翻攝自台南市府網站及北斗國中畢業紀念冊）

新任主計長陳淑姿出身北斗鎮，圖右為她就讀北斗國中的畢業照。（記者顏宏駿翻攝自台南市府網站及北斗國中畢業紀念冊）

2024/05/20 11:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕行政院主計長陳淑姿今天就任，老家在彰化北斗，出身平凡家庭，靠著苦讀，從五職等主計員、稅務員幹起；當入閣消息傳來，北斗鎮鄉親都開始打探主計長的老家，她個性低調，北斗鎮很少人知道她。

陳淑姿是北斗國中第二屆畢業生，之後考上彰化女中、東吳大學會計系、成功大學政治經濟研究所畢業後投入公務部門服務。陳淑姿任台南市政府主計處長期間，歷經市長許添財、賴清德、李孟諺（代理市長）、黃偉哲，2010年台南市升格時，財政舉債達上千億，陳淑姿身為「台南大掌櫃」，短短幾年即讓市府「零負債」。

陳淑姿老家就在北斗鎮宮後街的一間矮厝，因為父、母及兄姊均已過世多年，她已很少回北斗，加上個性低調，北斗鎮很少人知道她。

日前北斗國中家長會長莊浚勝聯絡上她，電話中陳淑姿得知鄉親來電，非常喜悅，答應日後得空會回母校一趟。

北斗國中人才輩出，其中最為地方人士津津樂道的就是與司法院長失之交臂的謝文定，謝文定政治大學法律系畢業後，返回家鄉當教師，曾在北斗國中短暫執教，地方上有不少人都被他教過，但謝文定當年靠著課餘準備司法官考試，如願考上，並從基層檢察官幹起，苦幹實幹做出成績，獲得層峰賞識，才有機會出頭，他的奮鬥故事也是許多鄉下小孩不畏出身，努力打拚的典範。

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