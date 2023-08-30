糗！中媒曝中國日料店多用國貨別抵制 檢測儀揭自家輻射更高

25日在中國北京市的一處水產攤販。（彭博）

2023/08/30 06:43

首次上稿 08/29 23:02

更新時間 08/30 06:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本排放福島第一核電廠經處理核廢水，引發中國不滿，抵制日本水產，國內日本料理店也紛紛自清未使用日本生產的水產。不過，中國《澎湃新聞》29日的一篇部落客文章，呼籲不要抵制中國國內日本料理店，因為中國日料店其實早就在盡可能使用中國本土水產。

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澎湃新聞旗下「湃客」帳號「風味星球」29日這篇文章說，「事實上，在（中國海關總署24日發布有關）核污染水聲明前，不少國內高級日料店師傅已經開始盡可能用中國本地海域海鮮」，只不過考量食客對「付出高價卻只能吃國產海鮮會有不滿」，因此長期以來未說明海鮮產地來源。

文章說，中國日料店裡一直有中國食材身影，來自福建的鰻魚、大連的海帶芽，就是其中兩個例子。「大可不必抵制國內日料店，至少不必抵制日料店裡的鰻魚飯，因為從30年前開始，無論高級或平價鰻魚飯，我們吃到的就是made in China的中華料理」。

文章指出，中國每年從日本進口的水產品「只佔總水產進口額的4%不到」；「事實是，我們一直都在大眾日本料理店裡吃純正的中國海鮮」，「日本這次核污染水危機，炸出了中國日料餐廳並沒有使用日本食材的現實」。

也有中國民眾擔心輻射污染，搶購輻射檢測儀檢測自家周遭環境輻射量，《潮新聞》29日報導，有人四處檢測，卻意外發現，輻射量最大的地方，「居然是自己家」。報導指出，浙江一沿海城市居民「夏云琪」說，因為擔心受輻射影響，買來輻射檢測儀到處測，「在戶外測量，儀器顯示只有每小時0.06到0.06微西弗（μSv/h），但拿到室內反而升高了，有0.1-0.2μSv/h」。網路上也有不少人貼出在自家的測量值，大多在0.1μSv/h左右，懷疑與建材有關。

中國社群媒體上有網友因此說，一測發現自己家「恐怕比海裡的輻射量還高」，既然如此「大家瞎折騰什麼，該吃吃、該喝喝、該幹麻幹麻」。

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