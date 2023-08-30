電話出征日本亂槍打鳥！16歲女生：整個中國社群都這樣

日媒直擊16歲中國女學生電話騷擾日本政府部門，並回撥了解原委。圖為電話示意圖。（資料照）

2023/08/30 08:41

首次上稿 08/29 23:00

更新時間 08/30 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島第一核電廠含氚核廢水24日起開始海排，中國則掀起大規模反日情緒，大量中國民眾撥打騷擾電話至日本各級政府、學校和企業，造成日人不堪其擾。近日有日媒第一線直擊日本政府部門遭電話騷擾，撥打電話者甚至是名16歲的中國女學生，對方還理直氣壯稱，「我們就是故意的」！

請繼續往下閱讀...

日媒「全日本新聞網（ANNnews）」29日報導，位於東京的江戶川區綜合文化中心，收到至少200多起騷擾電話，但該中心與核廢水排放相關事件毫無關聯。館長齊藤敏光就表示，從25日上午開始就不停有顯示國碼「86」（中國國際電話區號）的越洋騷擾電話打來，讓他幾乎無法工作。

報導指出，這些騷擾電話有的是真人撥打，還有使用語音系統產生的人聲。記者回撥打給江戶川區綜合文化中心的其中一通電話，回電者自稱是住在廣東的女學生，這名學生說：「我們就是故意的，整個中國社群都會這樣，很正常。」

記者詢問她，是如何得到江戶川區綜合文化中心的電話號碼，該名女學生表示是朋友給的，很多人都有這個號碼，甚至還稱「還有很多人等著你們」、「因為日本就是美國的狗」，「你們還要放（核廢水）那我們也沒有辦法」，最後記者詢問她的年齡，女學生直接表示自己才16歲。

報導續指，福島縣政府從25日至28日，接到約1000通來自中國的騷擾電話，東京電力總部則在24日至28日期間接到6000多通騷擾電話。而日本31個都、府、縣警方截至28日中午，已接獲225起指稱受到中國電話騷擾的報案。日本警察廳表示，在全國各地當中，以福島縣警察接獲的報案最多，警方建議民眾若不堪其擾，可以不接聽可疑號碼，或者向電信業者溝通拒絕來電。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法