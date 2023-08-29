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楊志良「家暴說」拒向蔡政府道歉 民進黨團：散佈仇恨不可取

楊志良的「家暴說」扯上總統蔡英文及行政院長陳建仁，引發各界譁然。（資料照）

楊志良的「家暴說」扯上總統蔡英文及行政院長陳建仁，引發各界譁然。（資料照）

2023/08/29 12:25

〔記者陳政宇／台北報導〕前衛生署長楊志良稱，台灣人會家暴是因為「鬱卒」，沒辦法修理總統蔡英文、行政院長陳建仁，就去打更弱小的妻小；楊原本堅不道歉，直到昨晚才發聲明向家暴受害者致歉，但拒絕向蔡政府道歉。對此，立法院民進黨團今（29）日表示，這種言論都是在受害者傷口上灑鹽，「傳播仇恨不足取」。

楊志良前天出席鴻海集團創辦人郭台銘的活動時，一席「家暴說」扯上總統及行政院長，引發各界譁然，總統府除了譴責，更要求楊向社會大眾道歉。楊志良昨被問到是否要道歉時，情緒激昂地說「要道歉的就是蔡英文，為什麼我要道歉？我不道歉，你要怎麼樣？總統府派人把我抓起來嗎？」

不過，楊志良昨晚發聲明表示「我對於有經歷過家暴的朋友，因為我的家暴說而引起不愉快的心境，深感抱歉，但對於蔡政府造成人民水深火熱，痛苦萬分，絕不道歉，而且嚴厲譴責，應予推翻。」

立法院民進黨團書記長莊瑞雄今天受訪直言，楊志良真的有點無厘頭，他當過衛生署長，心理健康及家暴防治是衛生署執掌，「為何幹過署長的人會有這種言論？這都是在受害者傷口上灑鹽，講這些、傳播仇恨不足取」。

莊瑞雄說，說民眾被打是因為沒辦法修理蔡英文和陳建仁，這有暴力傾向，年紀越大應該修養要更好、看得更透徹，怎麼會心裡頭這麼多怨氣？鴻海創辦人郭台銘陣營應該也會被他嚇一跳，才會發出聲明。

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