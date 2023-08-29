楊志良將家暴扯蔡英文 林靜儀批：開時代和性別平等的倒車

對於楊志良台灣家暴多的說法，林靜儀立委（左二）今天表示，楊的說法將家暴行為合理化，根本是開時代和性別平等的倒車。（記者陳建志攝）

2023/08/29 12:14

〔記者陳建志／台中報導〕前衛生署長楊志良前天幫鴻海創辦人郭台銘站台時表示，台灣家暴多是因為民眾沒辦法修理總統蔡英文、行政院長陳建仁，引發社會譁然，楊志良昨天白天還強硬拒絕道歉，直到晚間才改口，對於家暴說引起「經歷過家暴的朋友」不愉快的心境，深感抱歉。民進黨立委林靜儀今天出席「Women in Sports女性在體壇國際攝影大賽得獎作品攝影展」受訪表示，楊將家暴行為合理化，根本是開時代的倒車和性別平等的倒車。

楊志良前天幫郭台銘站台時，一席台灣家暴多是因為民眾沒辦法修理總統蔡英文、行政院長陳建仁，引發社會議論，但昨天白天被問到是否要為家暴說道歉時，情緒激昂表示「要道歉的就是蔡英文，為什麼我要道歉？我一個老百姓不能講話嗎？是不是民主國家？再講下去，我就要罵三字經了，為什麼她要我道歉？」拒絕為此說法道歉。

請繼續往下閱讀...

直到昨天晚間楊才發布聲明表示，對於家暴說引起「經歷過家暴的朋友」不愉快的心境，深感抱歉，但對於蔡政府仍堅持不道歉。

民進黨立委林靜儀今天表示，楊志良是前衛生署長，也是公衛大老，竟然將家暴這件事合理化，認為只要對政治人物不滿就可以家暴，此說法除完全違背我們對家暴、社福、安全的概念，也完全讓家暴行為合理化，根本是開時代的倒車和性別平等的倒車。

林靜儀表示，如果這樣的言論，相關陣營還能夠接受，那只能說厭女和反智就在他們的DNA裡面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法