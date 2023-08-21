主張維持台灣邦交 瓜地馬拉大選阿雷巴洛逆轉勝

中美洲邦交國瓜地馬拉20日總統大選開票，根據已開出的95.43％票數，主打反貪腐的種子黨候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）以59.05％的得票率勝出。圖為阿雷巴洛在社群平台Ｘ發文感謝瓜地馬拉選民。（翻攝自社群平台Ｘ）

2023/08/21 10:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕中美洲邦交國瓜地馬拉20日總統大選開票，根據已開出的95.43％票數，主打反貪腐的種子黨候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）以59.05％的得票率，擊敗獲得36.19％選票前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。阿雷巴洛是瓜地馬拉首位民選總統之子，曾訪問台灣，他主張維持與台灣邦交前提下，尋求與中國發展關係。

阿雷巴洛競選期間主張擴大與中國經貿關係，被視為相對親中的候選人。不過，阿雷巴洛7月受訪時強調，他並無意改變台瓜邦交。

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阿雷巴洛說，「我們已經非常清楚表明，沒有興趣改變兩國邦交關係，維繫與台灣的邦交同時，尋求與中國的經貿關係，兩者可完全兼容。」他強調，如果當選，將尋求在互相尊重框架下，與中國和台灣維持良好政治關係。

瓜地馬拉此次大選波折多，6月首輪投票時，無人獲過半選票，右派候選人托瑞斯和主打反貪腐的中間偏左種子黨候選人阿雷巴洛進入第二輪決選。阿雷巴洛爆冷出線後，瓜國一座下級法院一度以非法成員過多為由，取消種子黨參選資格，引發國際批評聲浪；瓜國憲法法院之後在7月中旬中止下級法院命令，允許種子黨繼續參選。

根據瓜地馬拉最高選舉法院，阿雷巴洛在大選決選投票中，以開票率95.43％而言，阿雷巴洛以59.05％的得票率，輕鬆擊敗了獲得36.19％選票的托瑞斯。

阿雷瓦洛原先在首輪投票中些微落後托瑞斯，最後在二輪決選中上演逆轉，勝選成為瓜地馬拉新總統。

外交部7月時表示，無論哪一黨候選人當選，我國政府基於共享價值和傳統邦誼，都將持續和新政府深化交流及合作。

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