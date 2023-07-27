瓜國總統候選人阿雷巴洛：無意改變與台灣邦交關係

瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛表示，無意改變台瓜邦交，但維繫與台灣邦交及發展與中國的經貿關係並不衝突。（法新社）

2023/07/27 11:19

〔中央社〕友邦瓜地馬拉將於8月舉行第2輪總統決選，種子黨候選人阿雷巴洛今天表示，他無意改變台瓜邦交，但維繫與台灣邦交及發展與中國的經貿關係並不衝突。

即便爆發政府干預選舉爭議，瓜地馬拉目前仍預計於8月20日舉行第2輪總統決選，由第一輪得票數最高的2人角逐，分別是全國團結希望黨（UNE）候選人、前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），及種子黨（Semilla）的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。

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華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）今明兩天分別邀請阿雷巴洛、托瑞斯談論政見。阿雷巴洛今天上午透過視訊方式與會。

針對外界關心台灣與瓜地馬拉邦交是否可能因選舉結果生變，阿雷巴洛表示，他的陣營已經在與台灣政府對話，討論如何開發利用台灣合作來推動瓜國發展計畫。

他強調：「我們已經非常清楚表明，沒有興趣改變兩國（台瓜）邦交關係。」

主持人接著追問，這是否意味著現狀將被維持。阿雷巴洛指出，這與和中國建立並尋求擴大經貿關係並不牴觸，瓜地馬拉可以雙軌並進，既維繫與台灣的邦交，同時尋求與中國的經貿關係，兩者可完全兼容（completely compatible）。

現年64歲的阿雷巴洛以反貪腐形象，成為瓜地馬拉6月25日第一輪選舉中的「黑馬」，以12%得票率拿下第2高票。他曾在1994年擔任外交部次長時訪問台灣，但在這場選舉被視為相對親中。

阿雷巴洛6月27日接受Con Criterio廣播電台專訪時曾說，瓜地馬拉應強化對外貿易關係，「就中國例子來說，應擴大這類關係」。

阿雷巴洛表示，瓜地馬拉應該成為自身外交政策的主人；若他當選，將尋求在互相尊重框架下，與中華人民共和國和台灣維持良好政治關係。

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