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又被噓爆！「還路於民」遊行疑遲到 侯友宜上台群眾喝倒采

侯友宜出席「還路於民大遊行」，上台發言時被噓爆。（記者方賓照攝）

侯友宜出席「還路於民大遊行」，上台發言時被噓爆。（記者方賓照攝）

2023/08/20 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕「還路於民大遊行」今天（20日）在凱道登場，除了民進黨、國民黨、民眾黨的總統參選人同台，近期為角逐總統大位動作頻頻的郭台銘也到場發聲，引發關注。不過輪到藍營總統參選人侯友宜致詞時，侯疑似遲到，不見其人影，只能先讓同黨立委先開場，待侯登台時，台下一陣噓聲，讓場面一度尷尬。

綜合媒體報導，繼上次於凱道登場、由前立委黃國昌及網紅「館長」陳之漢號召的「公平正義游行」，侯友宜上台發言被噓爆後，今天由「行人零死亡推動聯盟」發起的還路於民遊行，再見侯友宜被噓場面，引發外界討論。

今天的遊行可以看到主辦方安排各政黨總統或立委參選人上台發言，不過輪到侯友宜時，卻不見其人影，反倒是立委游毓蘭先開場致詞，講到一半侯才走上台，游毓蘭見狀趕緊喊話「我們只有把這責任交給下一任的總統侯友宜」，接著把麥克風遞給侯，沒想到現場響起一片噓聲，在侯發言過程中，也不斷有人在喝倒采。

侯友宜表示，台灣的交通安全面臨史無前例的嚴峻挑戰，要痛定思痛，徹底檢討改進，讓下一代有更安全的環境，重新檢討交通法規、都市計畫等，還路於民遊行聯盟的5大訴求（健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、Vision Zero台灣零死亡願景）一定要做到。

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