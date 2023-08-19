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聲援富察講座會 矢板明夫曝：日本也有17人在中國被抓

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫。 （資料照）

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫。 （資料照）

2023/08/19 19:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫今天下午在一場聲援八旗出版社前總編輯富察的講座上表示，「日本也有17人在中國被抓」，在中國被關押的日本人，相當一部分是中國內部的政治或其它鬥爭而遭到牽連。

矢板說，最近的一起案例，當事人的姓名都尚未公布，但外界知道他的身分是一位製藥廠的中國分公司負責人。當事人在從北京返回日本的登機過程中失聯，情節非常戲劇性，因為他在北京的同事已經將他送到機場，和他揮手說了再見，但在日本接機的同事卻沒有接到，也就是在登機之前遭到中共當局扣留。

這名當事人為什麼遭中共扣留，眾說紛紜。矢板指出，其中一種傳聞是這家日本藥廠，是供應器官移植「抗排斥藥」的大廠，從他們在中國的出貨量，就可以估計出中國一年進行了多少件器官移植手術，而這對於中國，是個敏感議題。當事人也因此遭到牽連。

另一案例是，曾擔任日本社會黨委員長土井多賀子秘書的鈴木英司，在日本政壇上屬親中人士，但仍然在2016年遭中國國安單位逮捕，被依「間諜罪」判刑6年。鈴木英司為什麼被逮捕關押？矢板表示，鈴木自己也沒有確切答案。但一般相信和中國領導人習近平與政治派系「團派」的鬥爭有關，因為鈴木被捕之後，一位和鈴木交好，出身共青團的中國官員也落馬遭到整肅。

中共當局以「間諜」或其它罪名逮捕外國人，做為外交談判籌碼的做法，常被批評為「人質外交」。矢板也舉了兩個發生在日本人身上的案例。第一件發生在2010年，一艘中國漁船在釣魚台海域衝撞執法的日本公務船，日方逮捕了船長詹其雄，引發中方強烈抗議。同時就在不久之後，中國以「非法進入軍事設施」為名逮捕了4名日本人，他們隸屬日本藤田公司，到中國是為了處理日本遺留的化學武器設施。但在日本釋放了中國船長詹其雄之後，藤田公司的人員也獲釋。

另一個例子是2019年9月，一名北海道大學的教授在中國被依「間諜罪」逮捕，由於他曾是日本國立國防研究所的副研究員。日本政府向中國提出嚴重抗議。而當時正逢日本德仁天皇即位，中國計畫由國家副主席王岐山到日本參加。但矢板表示，當時日本政府向中國明確表示，如果不釋放這位教授，就不會同意王岐山到日本參加典禮。這起案例是近年來比較明快解決的一件。

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