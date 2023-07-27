秦剛離奇失蹤後遭免職 矢板明夫：恐被送到「秦城監獄」

中國國務委員兼外交部長秦剛「消失」1個月後，中國全國人大常委會在25日將秦剛免職。（美聯社）

2023/07/27 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務委員兼外交部長秦剛「消失」1個月後，中國全國人大常委會25日將秦剛免職，由王毅回任外長，但官方未說明免職原因。資深媒體人矢板明夫分析，秦剛一定是在政治上出了問題才被撤職，且正在接受審查。一旦中紀委的調查報告出來，秦剛被撤除黨內外一切職務的可能性很高，還有很大機率會被送到「秦城監獄」。

矢板明夫表示，秦剛被免除外長職務，但留下了國務委員的身分，外界有人分析秦剛一定是健康出了問題，根本沒有權力鬥爭，否則為什麼還讓他繼續保留比外交部長還要高的職務？

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矢板明夫則認為，秦剛一定是在政治上出了問題，其原因有三，首先，如果秦剛是健康問題被免職，屬於正常的人事交替。那中國外交部的網站就沒有必要刪除他過去的講話。正因為他在政治立場出了問題，他過去的講話被認為是「大毒草」、不能再代表中國的外交理念和思想，所以一定要先刪去、以免擴大影響。

第二，矢板明夫指出，如果是正常的人事交替，接班人應該是從外交部副部長中選出。讓比秦剛的身份還要高的政治局委員王毅來接任外交部長，非常不自然。這說明，今後準備在外交部裡面展開肅清「秦剛流毒」的政治運動，需要一個大人物來主持才能夠鎮得住。

第三，矢板明夫說明，被傳出和秦剛有染的鳳凰衛視女主播的反應也不正常。這件事已經在國外媒體傳了好幾個星期，但當事人並沒有出面澄清。如果秦剛僅僅是健康問題，中共一定會維護秦剛的形象。他們只要讓女主播在自媒體上發表一篇否認的談話，就會有效果。

就好像2021年底前副總理張高麗傳出和女網球明星的緋聞，中國當局就讓女網球明星接受外國媒體採訪澄清，以緩解海外輿論對張高麗的批評。但這一次，秦剛緋聞的女主角、也是公眾人物的女主播卻一直沉默。很有可能，她和秦剛一樣，也失去了人身自由。

矢板明夫提到，不只是秦剛，解放軍的火箭軍司令李玉超也將近一個月沒有消息。有傳聞說是被中紀委帶走，分別擔任中國外交和國防兩個重要職務的人物，幾乎同時出事，說明習近平政權遠遠沒有外部想像的那麼安定。湊巧的是，兩個人出事的時間，又和俄羅斯的瓦格納軍團叛亂基本一致。或許是鄰國發生的事情刺激了多疑的習近平，讓他開始尋找身邊的普里戈金。

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