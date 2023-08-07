日本報紙「藏頭詩」反核 矢板明夫：觸動人心

日本首相岸田文雄6日在廣島原爆紀念儀式上，強調裁減核武的重要性。（美聯社）

2023/08/07 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭戰爭讓「核嚇阻」理論重獲提倡，促使日本首相岸田文雄等日本政府高層與地方政要，6日在廣島原爆紀念儀式上強調裁減核武的重要性，希望推動無核武世界。資深媒體人矢板明夫6日表示，廣島1間報紙以藏頭詩引起話題，重申「地球不需要核武器」理念。

矢板明夫在臉書PO文表示，6日是廣島遭原爆滿78年紀念日。日相岸田文雄等人出席了上午在廣島和平紀念公園舉辦的紀念儀式，並且在8時15分，與來自全球111個國家的代表等，共5萬人，集體默哀1分鐘。日本每年8月6日都會在廣島舉辦盛大的追悼死難者的儀式，呼籲全世界廢棄核武器。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫指出，6日當天，廣島附近發行的1份報紙中，介紹電視節目的版面竟出現藏頭詩，引發熱議。原文介紹日本職棒賽事——廣島隊與巨人隊之戰，僅看字面意思，說的是「廣島隊的實力已經漸漸回復到鼎盛期。主力選手秋山今天晚上能不能打出決勝球值得期待。46歲的年輕教練如何排兵布陣也是一大看點」等內容。

然而仔細一看，將每行第1個字竪著連起來念，則是「地球不需要核武器」警語，當地媒體以此方式，向全世界提出強烈訴求。

俄烏戰爭開打後，俄羅斯多次威脅不排除使用核武器。同時，中國也正積極發展核武器。今年5月，在廣島召開七大工業國峰會G7時，廣島市民們便以核爆受害城市居民的身份，向各國首腦發出了相同的訴求。

矢板明夫分析，報紙有各種各樣的表現形式，以藏頭詩手法引發關注，有時反而比刊登整版的意見廣告，更能打動人心。

矢板明夫強調，日本是全球唯一遭受過核武器攻擊的國家。作為深知核武器恐怖的被害者，多年來政府和民間都在推動廢除核武器運動。

文末，矢板明夫更以1位日本高中社會科老師的話，向網友分享自己的理念。老師告訴學生：「廣島是世界第一個原子彈被爆地，這點是不會改變的事實。但要讓長崎繼續成為世界最後一個原子彈被爆地，則需要非比尋常的努力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法