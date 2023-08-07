為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本報紙「藏頭詩」反核 矢板明夫：觸動人心

    日本首相岸田文雄6日在廣島原爆紀念儀式上，強調裁減核武的重要性。（美聯社）

    日本首相岸田文雄6日在廣島原爆紀念儀式上，強調裁減核武的重要性。（美聯社）

    2023/08/07 09:49

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭戰爭讓「核嚇阻」理論重獲提倡，促使日本首相岸田文雄等日本政府高層與地方政要，6日在廣島原爆紀念儀式上強調裁減核武的重要性，希望推動無核武世界。資深媒體人矢板明夫6日表示，廣島1間報紙以藏頭詩引起話題，重申「地球不需要核武器」理念。

    矢板明夫在臉書PO文表示，6日是廣島遭原爆滿78年紀念日。日相岸田文雄等人出席了上午在廣島和平紀念公園舉辦的紀念儀式，並且在8時15分，與來自全球111個國家的代表等，共5萬人，集體默哀1分鐘。日本每年8月6日都會在廣島舉辦盛大的追悼死難者的儀式，呼籲全世界廢棄核武器。

    矢板明夫指出，6日當天，廣島附近發行的1份報紙中，介紹電視節目的版面竟出現藏頭詩，引發熱議。原文介紹日本職棒賽事——廣島隊與巨人隊之戰，僅看字面意思，說的是「廣島隊的實力已經漸漸回復到鼎盛期。主力選手秋山今天晚上能不能打出決勝球值得期待。46歲的年輕教練如何排兵布陣也是一大看點」等內容。

    然而仔細一看，將每行第1個字竪著連起來念，則是「地球不需要核武器」警語，當地媒體以此方式，向全世界提出強烈訴求。

    俄烏戰爭開打後，俄羅斯多次威脅不排除使用核武器。同時，中國也正積極發展核武器。今年5月，在廣島召開七大工業國峰會G7時，廣島市民們便以核爆受害城市居民的身份，向各國首腦發出了相同的訴求。

    矢板明夫分析，報紙有各種各樣的表現形式，以藏頭詩手法引發關注，有時反而比刊登整版的意見廣告，更能打動人心。

    矢板明夫強調，日本是全球唯一遭受過核武器攻擊的國家。作為深知核武器恐怖的被害者，多年來政府和民間都在推動廢除核武器運動。

    文末，矢板明夫更以1位日本高中社會科老師的話，向網友分享自己的理念。老師告訴學生：「廣島是世界第一個原子彈被爆地，這點是不會改變的事實。但要讓長崎繼續成為世界最後一個原子彈被爆地，則需要非比尋常的努力。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    廣島原爆78週年 市長抨擊核威懾理論「愚蠢」
    2023/08/06 11:20

    廣島原爆78週年 市長抨擊核威懾理論「愚蠢」
    白俄羅斯開始接收俄國核武 稱部分彈頭威力是廣島核爆3倍
    2023/06/14 14:48

    白俄羅斯開始接收俄國核武 稱部分彈頭威力是廣島核爆3倍

    最強機能褲　讓「健康」不再是口號
    岸田訪烏贈巨大「必勝飯勺」！ 矢板明夫揭背後特殊意義
    2023/03/25 06:33

    岸田訪烏贈巨大「必勝飯勺」！ 矢板明夫揭背後特殊意義
    首相失蹤啦！岸田訪烏嚇壞一票日本官員 他曝「冒險」2理由
    2023/03/22 06:30

    首相失蹤啦！岸田訪烏嚇壞一票日本官員 他曝「冒險」2理由

    「爸」氣宣言 醫師：穿的PRP護膝才有效
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播