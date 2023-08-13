清泉崗航空嘉年華接駁問題市府推給軍方 蔡其昌再開罵

航空嘉年華活動昨在台中清泉崗舉行，現場民眾大排長龍。（資料照）

2023/08/13 11:45

〔記者歐素美／台中報導〕軍方昨在台中清泉崗舉辦航空嘉年華活動，吸引大批人潮前往，許多民眾在大太陽下久候接駁車，民怨衝天，質疑市府交通規劃有問題，立法院副院長蔡其昌2度在臉書開砲，批評台中市府推說接駁沒錢，要國防部自己想辦法；台中市府表示，軍方昨已增派接駁，市府也立即通報軍方加速改善。

航空嘉年華昨在清泉崗機舉行，但因接駁問題，民眾怨聲載道，蔡其昌昨忍不住批評市府與主辦單位負責相關接駁，卻因為規劃與量能不足，造成大批民眾在外排隊與回堵，質疑市府的疏導與接駁規劃能力，讓人非常擔心市府將逾10倍人潮的「國慶煙火」從腹地廣大的海線移至擁擠的市中心，將可能成為市民的夢魘！

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蔡其昌今天又在臉書寫道，這次清泉崗航空嘉年華活動，看到中市府接駁不力，藍營人士相繼跳出來護航，但「2016航空嘉年華」，當時的台中市長林佳龍市府團隊，是用盡全力支援空軍接駁巴士。

蔡其昌說，國防部今年好不容易復辦航空嘉年華，市府卻說接駁沒錢，要國防部自己想辦法，市府只提「規劃」；他說活動前，市府各種宣傳宛如市府才是「主辦單位」，結果一被民眾砲轟，就推說都是國防部的錯，這樣讓整天辛苦的官兵弟兄情何以堪。

交通局表示，昨日由國防部舉辦的清泉崗嘉年華活動，吸引超過10萬人次參與，交通局在活動前依軍方提出的請求，配合增開中清路幹線公車約3成班次投入接駁。

對於昨日因人潮超乎軍方預期，而有民眾在接駁站排隊久候情形，交通局傍晚接獲軍方緊急請求協助後，亦立即協調在地客運業者，針對活動現場運能供給不足之處，緊急調度近50輛公車投入接駁路線，協助疏運現場民眾，全力支援國防部。

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