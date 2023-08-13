暌違7年 清泉崗基地開放湧10萬人潮

清泉崗基地昨舉行航空嘉年華活動， IDF特技教官徐偉育落地後，向民眾敬禮致意，現場響起如雷掌聲。（記者劉信德攝）

2023/08/13 05:30

〔記者吳書緯、張軒哲／台中報導〕空軍台中清泉崗基地昨舉行航空嘉年華活動，吸引十萬名以上民眾進入基地參與，空軍雷虎小組特技操演博得滿堂彩，三型主力戰機輪番單機性能展示飛行，最後在五架國造「勇鷹」高教機壓軸衝場，也象徵了空軍薪火相傳。

雷虎小組、主力戰機操演 博得滿堂彩

空軍第三戰術戰鬥機聯隊昨於清泉崗舉行航空嘉年華，這項活動暌違七年，一早就有民眾在基地門口等候入場，接駁車也班班爆滿；據軍方統計，昨日有超過十萬名民眾進入基地參與活動。

請繼續往下閱讀...

台中昨日天氣良好，原先規劃的動態操演項目均有進行，活動首先為五架IDF經國號戰機衝場為活動揭開序幕，接著是雷虎小組首先以七機「大雁」低空衝場，接著展現飛機性能的單機倒飛、六機觔斗扇形展開等絢麗多機特技，而特技操演的壓軸則是「炸彈開花」，全機隊用整齊劃一的姿態向上爬升，至最高點後隨即四散，呈現煙火般「開花」的壯闊畫面。

此外，空軍十日預演時，IDF戰機單機性能展示時，編號一四二七號的IDF戰機發動機後燃器旁發出異常火光，空軍昨改以編號一四二八號的IDF戰機上陣，由IDF性能展示特技教官徐偉育少校展現精湛的飛行技巧，接連秀出連續滾轉、大Ｇ轉彎、大仰角鑽升、古巴八字、倒飛、慢速飛行等飛行科目。

隨後，幻象兩千戰機、F-16V戰機也接連展現單機性能展示，分別由李健豪中校、林暄期中校執行操演，最後表演則是在五架勇鷹高教機衝場通過清泉崗基地上空後結束。

除動態飛行表演，三軍部隊也進行地面武器裝備陳展，空軍除了三型主力戰機，防空部隊也展出愛國者、天弓防空飛彈，陸軍參展M60A3、CM11戰車、CM34雲豹甲車，AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹通用直升機等，海軍則參展雄風二、三型反艦飛彈，讓民眾大飽眼福，爭相合影。

不過，參觀人潮不斷，中午過後包括中央公園、烏日高鐵、台中港旅客中心與豐原車站等接駁點，都大排長龍，大熱天民眾不耐久候，怨聲四起。

清泉崗基地昨舉行航空嘉年華活動，雷虎小組特技操演博得滿堂彩。（記者劉信德攝）

清泉崗基地昨舉行航空嘉年華活動，湧入十萬名以上民眾進入基地參觀。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法