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蔡壁如質疑清泉崗基地不宜辦活動 今日航空嘉年華湧十萬人潮

蔡壁如質疑清泉崗基地若施放國慶焰火，恐洩漏軍事機密。今清泉崗航空嘉年華湧十萬人潮參觀，場面熱鬧。（記者張軒哲翻攝、擷自蔡壁如臉書）

蔡壁如質疑清泉崗基地若施放國慶焰火，恐洩漏軍事機密。今清泉崗航空嘉年華湧十萬人潮參觀，場面熱鬧。（記者張軒哲翻攝、擷自蔡壁如臉書）

2023/08/12 18:09

〔記者張軒哲／台中報導〕今年國慶焰火睽違9年重返台中市舉辦，原本預計在梧棲漁港施放，又改至中央公園施放。立法院副院長蔡其昌說，他希望能將活動地點留在海線，提議在清泉崗舉行。挑戰蔡其昌的民眾黨參選人蔡壁如質疑，堂堂立法院副院長卻提出在軍用機場放焰火，簡直把國家大事當兒戲！有可能讓有心人士拍攝到機場機密設施；但今天清泉崗航空嘉年華，湧入十萬民眾，打臉蔡壁如質疑。

蔡壁如三日指出，從國慶焰火事件就可以看出蔡其昌完全沒有把台中市區域發展與海線選民放在心上。台中海線居民期待國慶商機已經很久，但蔡其昌不但不協助海線商機，反而還說要把國慶焰火在清泉崗機場施放。堂堂立法院副院長卻提出在軍用機場放焰火，簡直把國家大事當兒戲！不但有可能讓有心人士拍攝到機場機密設施，還要讓中台灣七百萬人唯一的客貨機場禁航三天。這些都可以看出，蔡其昌完全沒有用腦袋在思考事情，更何況還是資深民代。

蔡其昌團隊不隨蔡壁如質疑起舞，今日清泉崗航空嘉年華人數超過軍方預期，家長紛紛帶著孩子前往參觀軍機與戰機升空，也打臉蔡壁如的質疑。

清泉崗航空嘉年華湧十萬人潮參觀，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

清泉崗航空嘉年華湧十萬人潮參觀，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

蔡壁如質疑清泉崗基地若施放國慶焰火，恐洩漏軍事機密。（記者張軒哲翻攝）

蔡壁如質疑清泉崗基地若施放國慶焰火，恐洩漏軍事機密。（記者張軒哲翻攝）

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