清泉崗航空嘉年華苦等2小時接駁車 藍綠民代互槓

清泉崗航空嘉年華在台中港旅客中心安排接駁車接送。（記者張軒哲攝）

2023/08/12 17:37

〔記者張軒哲／台中報導〕清泉崗基地舉辦「航空嘉年華活動」今日登場，清泉崗空軍基地睽違7年再度開放，中午過後人潮破10萬人，排隊人龍沿著中清路綿延，中清路清泉崗路段往沙鹿車道大塞車，民眾抱怨等很久都排不上接駁車。立法院副院長蔡其昌指出，遠超過十倍人潮的「國慶焰火」移至擁擠的市中心，將可能成為市民的夢魘；國民黨立委參選人、市議員黃健豪則質疑，國防部辦活動出包，本份是監督國防部的蔡其昌，不快點打電話給國防部要求加派接駁車，反而發臉書痛罵「市府負責接駁」，連這種事都甩鍋。

今天清泉崗航空嘉年華活動包括中央公園、烏日高鐵、台中港旅客中心跟豐原車站等接駁點，都出現大排長龍情況，民眾大熱天不太久候，怨聲四起。有南投縣民到立法院副院長蔡其昌臉書留言，一早從埔里搭客運到台中烏日高鐵，但排隊100分鐘才搭上接駁車，非常疲累。

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蔡其昌在臉書指出，市府與主辦單位負責相關接駁，卻因為規劃與量能不足，造成仍有上萬人在外排隊與回堵，怨聲載道。這樣的疏導與接駁規劃能力，非常擔心市府將遠超過十倍人潮的「國慶焰火」從腹地廣大的海線移至擁擠的市中心，將可能成為市民的夢魘。

黃健豪指出，國防部舉辦航空嘉年華活動，本來是好事一樁，但接駁問題卻變成此次活動的民怨。有民眾反映，一早8點半就在中央公園等接駁車，但直到快11點還沒搭到車，天氣又炎熱，排隊人潮繞了一圈又一圈。趕緊聯繫交通局，請市府加派接駁車，結果才知道，國防部根本不理台中市政府的建議，也不讓交通局協助，交通局唯一能做的，只能拜託公車業者加開「公車」的班次。

本來辦活動出包，快點補救、事後檢討就好，但本份是監督國防部的蔡其昌，不快點打電話給國防部要求加派接駁車，反而發臉書痛罵「市府負責接駁」，連這種事都甩鍋，要你副院長做什麼？同時今天再度證實，國慶煙火真的不適合在清泉崗機場施放，除了在機場施放煙火本身很荒謬之外，周邊完全沒有捷運和鐵路，單靠接駁專車，恐怕只會製造更大的混亂和民怨吧！

民進黨第三選區立委參選人謝子涵指出，航空嘉年華活動台中市政府與主辦單位，顯然並沒有做好接駁規劃，轉運量能也相當不足。清泉崗基地與潭子、大雅、神岡、后里有密切的連結，不論是航空嘉年華還是其他活動，在地立法委員楊瓊瓔應該扮演更多溝通協調、反映民意的角色。

軍事迷在台中港旅客中心豔陽下排隊等接駁車。（記者張軒哲攝）

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