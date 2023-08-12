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賴清德將搭民航機出訪 國防部：沒有伴飛任務

副總統賴清德今天下午將啟程出訪巴拉圭並先過境美國，有別於總統蔡英文4月搭乘專機，賴清德此次則是搭乘民航機，國防部今表示，空軍執行伴飛任務都有相關戰備規定，此次空軍沒有伴飛任務。（資料照）

副總統賴清德今天下午將啟程出訪巴拉圭並先過境美國，有別於總統蔡英文4月搭乘專機，賴清德此次則是搭乘民航機，國防部今表示，空軍執行伴飛任務都有相關戰備規定，此次空軍沒有伴飛任務。（資料照）

2023/08/12 15:37

〔記者吳書緯／台中報導〕副總統賴清德今天下午將啟程出訪巴拉圭並先過境美國，有別於總統蔡英文4月搭乘專機，賴清德此次則是搭乘民航機，外界關切國軍是否會派出戰機伴飛護航賴清德所搭乘的民航機，國防部今表示，空軍執行伴飛任務都有相關戰備規定，此次空軍沒有伴飛任務。

空軍第三戰術戰鬥機聯隊今日舉辦「112年國防知性之旅－清泉崗航空嘉年華」活動，空軍司令劉任遠上將親自出席，國防部發言人孫立方少將在空中動態操演結束後接受媒體聯訪，對於賴副總統出訪的伴飛議題做出上述回應。

中國海事局昨公告，今起自14日將於東海進行軍事演習。對於目前台海周邊動態，孫立方指出，在賴副總統出訪期間，國軍持續執行戰備整備任務，利用聯合情監偵手段，掌握所有台海動態，目前台海戰備狀況都正常。

至於中國可能在賴副總統出訪期間有相關軍事動作，孫立方表示，今日的營區開放活動，就是最好例子，可以讓民眾看到，國軍官兵戰備整備、訓練部下了很大功夫，同樣狀況對於台海情勢掌握、保障國家安全的部分，國軍非常用功、非常認真，「我們有信心、有能力」，今天操演就是信心跟能力的展現。

空軍第三戰術戰鬥機聯隊今舉辦「112年國防知性之旅－清泉崗航空嘉年華」活動，國防部發言人孫立方少將在空中動態操演結束後接受媒體聯訪。（記者劉信德攝）

空軍第三戰術戰鬥機聯隊今舉辦「112年國防知性之旅－清泉崗航空嘉年華」活動，國防部發言人孫立方少將在空中動態操演結束後接受媒體聯訪。（記者劉信德攝）

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