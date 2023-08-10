徐耀昌籲支持郭台銘 國民黨：構成考紀會應調查事件

國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌，於致詞時連說了2次「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷，徐會後改口稱「口誤」。 （記者彭健禮攝）

2023/08/10 22:53

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郭台銘苗栗造勢 前縣長徐耀昌連喊2次：下架國民黨

首次上稿 22:31

更新時間 22:53

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〔記者施曉光／台北報導〕國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌今晚參加鴻海集團創辦人郭台銘造勢活動時，除了呼籲大家支持無黨籍的郭台銘，還說要下架國民黨，讓國民黨徹底反省，國民黨考紀會主委黃怡騰受訪表示，所有黨員在全代會後都應該了解黨的決策，也就是唯一支持國民黨總統參選人侯友宜，徐耀昌說出呼籲支持郭台銘，當然與黨員行為規範相牴觸，已構成考紀會應調查事件，黨部已在了解中。

有關接下來的處理程序，黃怡騰表示，地方考紀會與中央考紀會都會進行了解，而且都有可能開會做考紀處理，但會以循序漸進為原則。

至於徐耀昌稱要下架國民黨，是否構成破壞黨譽的違紀行為？黃怡騰則語帶保留表示，國民黨是泱泱大黨，黨內經常有一些人對黨批評指教，任何人對黨的決策或執政有不服、不滿，都可以批評指教，黨部基本上是抱持這個原則來看待大家講話。

黃怡騰指出，徐耀昌對國民黨不滿，考紀會會請他說明是什麼原因，「有人基於言論自由，有人基於善意的規勸，有人基於自身遭遇，有一些情緒不滿，常常會講出一些對黨批評的話，所以我們要了解原因」，他現在沒有下判斷。

黃怡騰還說，徐耀昌談話有二個方面，一個是政治立場上的呼籲表態，另一個是對國民黨的批評，強調國民黨是可以批評的，所以希望媒體不要把兩件事情混在一起，都稱為違反黨紀。

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