郭台銘苗栗造勢 前縣長徐耀昌連喊2次：下架國民黨

國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌，於致詞時連說了2次「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷，徐會後也改口稱「口誤」。 （記者彭健禮攝）

2023/08/10 21:34

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〔記者彭健禮／苗栗報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今晚（10日）在苗栗縣竹南運動公園，舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，他說，6成民意希望下架民進黨換人做做看，只有大家團結組成主流民意大聯盟，推出最好的總統、立委人選，台灣才有希望、中華民國才有未來。不過，擔任聯盟苗栗區會長的國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌致詞時連說了2次「下架國民黨」，台上一時面面相覷，他會後改口說，「口誤」。

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縣長鍾東錦、國民黨籍議長李文斌等人出席力挺

郭台銘今晚的「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，動員5000人參與，無黨籍的苗栗縣長鍾東錦，及國民黨籍縣議長李文斌、副議長張淑芬等多位黨籍議員與徐耀昌，都站台力挺。

鍾東錦致詞時說，去年他縣長選舉最後一次造勢晚會，徐耀昌與徐妻蔡麗卿陪他同在竹南運動公園，隔天開票當選，感謝大家愛護。他回憶，兩年多前疫情嚴峻時，苗栗縣有兩家大廠爆發移工群聚感染，是徐耀昌當機立斷控制得宜，疫情才沒有擴散；郭台銘同時也想到大家還沒有買疫苗，出錢帶頭買疫苗，感謝兩人讓鄉親能平安度過疫情。

徐耀昌致詞時說，苗栗縣一向是國民黨的鐵票區，即使中央政府怎麼政黨輪替，苗栗縣依舊是藍營執政，不過在去年的縣長選舉，由無黨籍的鍾東錦以12萬多票當選，國民黨提名人選只拿3萬多票，這是因為鄉親用選票做出了改變，「下架國民黨」。

徐耀昌會後改口稱「口誤」

徐耀昌向鄉親推薦，郭台銘是知名的成功跨國企業家，擁有宏觀國際視野，也具有獨特的領導統御能力，他希望鄉親能夠跳脫政黨、派系的框架，一起支持郭台銘，「下架國民黨」，讓國民黨、民進黨能反省，韜光養晦。由於台上政治人物，包括徐耀昌在內大都是國民黨籍，致詞時連說了兩次「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷。不過，他會後也改口稱是「口誤」。

郭台銘則說，他5月迄今到過苗栗3次，苗栗好山好水民風淳樸縣市，遺憾的是民進黨中央執政下被忽視，中央統籌分配不公，苗栗財政陷入長年困境，2006年到2022年苗栗稅收3845億元，只拿到統籌分配款與一般性補助款1866億元，連一半都不到，相當不公平。郭認為，執政黨對於台灣每個縣市，不分東西南北、離島與偏鄉都是一家人，要公平對待，不分彼此攜手建設台灣。

郭台銘也說，苗栗在歷任縣長布局之下，台積電、力機電、鴻海來投資設廠，苗栗應該是要成為連結新竹與台中科技廊道的科技新都，此種轉型發展，中央的政策與財政支持格外重要，需要有一個了解苗栗支持，台灣阿銘是最了解苗栗的人。

郭台銘也提「0到6歲國家養國家」，政府不做他來做，鴻海扶養比台灣多4倍，證明他有執行能力，且大家都希望過和平、富裕的生活，政府要清廉，因此鄉親要團結所有力量，做出正確選擇，下架傲慢獨裁吃錢貪腐的民進黨政府。

鴻海集團創辦人郭台銘，今（10）日晚在苗栗縣竹南運動公園，舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會。（記者彭健禮攝）

郭台銘於造勢晚會會後，鄉親熱情湧上與他握手。（記者彭健禮攝）

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