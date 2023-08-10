為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

郭台銘苗栗造勢 前縣長徐耀昌連喊2次：下架國民黨

國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌，於致詞時連說了2次「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷，徐會後也改口稱「口誤」。 （記者彭健禮攝）

國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌，於致詞時連說了2次「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷，徐會後也改口稱「口誤」。 （記者彭健禮攝）

2023/08/10 21:34

相關新聞連結：
徐耀昌籲支持郭台銘 國民黨：構成考紀會應調查事件

〔記者彭健禮／苗栗報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今晚（10日）在苗栗縣竹南運動公園，舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，他說，6成民意希望下架民進黨換人做做看，只有大家團結組成主流民意大聯盟，推出最好的總統、立委人選，台灣才有希望、中華民國才有未來。不過，擔任聯盟苗栗區會長的國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌致詞時連說了2次「下架國民黨」，台上一時面面相覷，他會後改口說，「口誤」。

縣長鍾東錦、國民黨籍議長李文斌等人出席力挺

郭台銘今晚的「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，動員5000人參與，無黨籍的苗栗縣長鍾東錦，及國民黨籍縣議長李文斌、副議長張淑芬等多位黨籍議員與徐耀昌，都站台力挺。

鍾東錦致詞時說，去年他縣長選舉最後一次造勢晚會，徐耀昌與徐妻蔡麗卿陪他同在竹南運動公園，隔天開票當選，感謝大家愛護。他回憶，兩年多前疫情嚴峻時，苗栗縣有兩家大廠爆發移工群聚感染，是徐耀昌當機立斷控制得宜，疫情才沒有擴散；郭台銘同時也想到大家還沒有買疫苗，出錢帶頭買疫苗，感謝兩人讓鄉親能平安度過疫情。

徐耀昌致詞時說，苗栗縣一向是國民黨的鐵票區，即使中央政府怎麼政黨輪替，苗栗縣依舊是藍營執政，不過在去年的縣長選舉，由無黨籍的鍾東錦以12萬多票當選，國民黨提名人選只拿3萬多票，這是因為鄉親用選票做出了改變，「下架國民黨」。

徐耀昌會後改口稱「口誤」

徐耀昌向鄉親推薦，郭台銘是知名的成功跨國企業家，擁有宏觀國際視野，也具有獨特的領導統御能力，他希望鄉親能夠跳脫政黨、派系的框架，一起支持郭台銘，「下架國民黨」，讓國民黨、民進黨能反省，韜光養晦。由於台上政治人物，包括徐耀昌在內大都是國民黨籍，致詞時連說了兩次「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷。不過，他會後也改口稱是「口誤」。

郭台銘則說，他5月迄今到過苗栗3次，苗栗好山好水民風淳樸縣市，遺憾的是民進黨中央執政下被忽視，中央統籌分配不公，苗栗財政陷入長年困境，2006年到2022年苗栗稅收3845億元，只拿到統籌分配款與一般性補助款1866億元，連一半都不到，相當不公平。郭認為，執政黨對於台灣每個縣市，不分東西南北、離島與偏鄉都是一家人，要公平對待，不分彼此攜手建設台灣。

郭台銘也說，苗栗在歷任縣長布局之下，台積電、力機電、鴻海來投資設廠，苗栗應該是要成為連結新竹與台中科技廊道的科技新都，此種轉型發展，中央的政策與財政支持格外重要，需要有一個了解苗栗支持，台灣阿銘是最了解苗栗的人。

郭台銘也提「0到6歲國家養國家」，政府不做他來做，鴻海扶養比台灣多4倍，證明他有執行能力，且大家都希望過和平、富裕的生活，政府要清廉，因此鄉親要團結所有力量，做出正確選擇，下架傲慢獨裁吃錢貪腐的民進黨政府。

鴻海集團創辦人郭台銘，今（10）日晚在苗栗縣竹南運動公園，舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會。（記者彭健禮攝）

鴻海集團創辦人郭台銘，今（10）日晚在苗栗縣竹南運動公園，舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會。（記者彭健禮攝）

郭台銘於造勢晚會會後，鄉親熱情湧上與他握手。（記者彭健禮攝）

郭台銘於造勢晚會會後，鄉親熱情湧上與他握手。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由爆新聞》郭柯侯之爭新劇本？關鍵人物竟是「他」！
2023/08/10 20:43

自由爆新聞》郭柯侯之爭新劇本？關鍵人物竟是「他」！
「市場魂」上身！侯友宜台中黃昏市場拜票 衝肉攤賣豬肉
2023/08/10 19:46

「市場魂」上身！侯友宜台中黃昏市場拜票 衝肉攤賣豬肉

2023世客博 客家等路等您帶回家！
明知獨立參選必衝擊柯侯選情 她曝郭台銘盤算：要死大家一起死！
2023/08/10 19:05

明知獨立參選必衝擊柯侯選情 她曝郭台銘盤算：要死大家一起死！
陪郭台銘參拜媽祖 徐耀昌表態：若郭參選會全力支持
2023/08/10 17:29

陪郭台銘參拜媽祖 徐耀昌表態：若郭參選會全力支持

「時間 啟動」 韋禮安以時間創造價值
何時宣布選總統？ 郭台銘：由台灣人民智慧決定
2023/08/10 15:01

何時宣布選總統？ 郭台銘：由台灣人民智慧決定
柯文哲姐妹會空服員爭議 柯媽：柯文哲沒做壞事
2023/08/10 14:40

柯文哲姐妹會空服員爭議 柯媽：柯文哲沒做壞事
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播