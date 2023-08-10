不忍了！黃偉哲加入「戰巧芯」 逾萬網友觀戰

台南市長黃偉哲向徐巧芯開戰，並反酸國民黨總統參選人侯友宜太弱了。（擷自黃偉哲臉書）

2023/08/10 05:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市議員徐巧芯一再指控台南沙崙綠能科學城是「空城」、停車場漏水，並與台南市長黃偉哲的胞妹黃智賢「隔空槓上」。黃偉哲決定不忍了，拍錄影片PO上臉書，公開反酸國民黨小雞都快跑光了，「侯友宜，有點太弱了吧？」影片一上架，已吸引逾1.4萬網友觀看，人氣持續增加中，直呼「帥爆」、「這1集真的要追起來」！

黃偉哲與胞妹黃智賢政治立場向來涇渭分明，這次是少見的站在同一邊。黃偉哲在直播中說，最近聽說台北市議員徐巧芯跑到黃智賢的臉書上去吵架，可見國民黨的立委選情是有點低迷，甚至於小雞都必須蹭黃智賢的聲量，還要求她的母雞不要打柯文哲，「選到現在好像國民黨的小雞都快跑光了，侯友宜，有點太弱了吧？」

請繼續往下閱讀...

網友留言「哇塞！全糖市市長也參ㄓㄢ惹」、「市長嗆爆全國不分區議員900芯，讚」、「帥翻了，護妹狂魔出現惹」、「想看ㄒㄧㄝˇ流成河」、「好嗆我好愛」、「帥！空氣充滿甜味」、「兄妹首次團結嗎」、「夠嗆！歡迎參戰」、「火力好強，是雄三」。

徐巧芯也不甘示弱，上黃偉哲臉書「踢館」留言說，「我不清楚你們兄妹在唱什麼雙簧，但台南43億的建設在漏水，要不要先處理一下？還是說你認為這是牆壁在尿尿？」此舉引來其他網友回戰，向徐開嗆說：「北流的60億還在掉磚勒」、「台北教育基金120億被挪用了，怎麼沒看你說過什麼話呢」、「資料拿給國民黨的台南市議員啊，是你瞧不起你的同黨同事，還是你需要炒新聞博聲量」。

另有網友質疑徐巧芯，「掛自己選民電話還不設服務處的議員，好意思管到台南，舔柯舔到你們自己黨的人都看不下去了，躲在鐵票區還想要好處全拿，怎麼好意思，真為認真跑基層的費鴻泰感到不值」、「妳不用在這笑破人家嘴，台北市議員，柯文哲弊案都不敢打」。

也有網友KUSO提醒黃偉哲，「小心點喔，徐巧心女士會碰瓷？費鴻泰就是被這個徐女士碰瓷鬥爭掉的喔」、「這隻小雞戰鬥力很強」、「笑歸笑，但還是料敵從嚴」。

台南市長黃偉哲發臉文向徐巧芯「開戰」，引發網友熱議。（擷自黃偉哲臉書）

台南市長黃偉哲向徐巧芯開戰，並反酸國民黨總統參選人侯友宜太弱了。（擷自黃偉哲臉書）

對於徐巧芯一再攻擊台南，台南市長黃偉哲回炮開轟，引發網友熱議。（擷自黃偉哲臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法