黃偉哲挺港人 黃智賢竟挺惡法嗆：對待暴徒豈止禁蒙面

2019-10-05 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥昨（4）日宣布今日凌晨0時起實施《禁蒙面法》，引發港人大規模抗爭，此法更被視為是準戒嚴。台南市長黃偉哲認為香港政府侵害言論自由，並發聲挺香港人追求民主；但其胞妹資深媒體人黃智賢卻表示「對待暴徒，豈止禁止蒙面」，更嗆說敢做就要敢當，「不要假掰」。

林鄭月娥昨引用《緊急情況規例條例》，頒布《禁止蒙面規例》（簡稱禁蒙面法），宣布今凌晨生效，點燃反送中抗爭者怒火，示威遍地開花，更有示威者宣布成立「香港臨時政府」。港鐵和多數商家也停止營運。

資深媒體人黃智賢卻在臉書上嗆聲表示，在法治社會，敢做就要敢當，「不要假掰」，並將示威者定調為「暴徒」，認為「對待暴徒，豈止禁止蒙面」，要求民眾看待美國政府以前如何鎮暴，「警察，國民兵，甚至海軍陸戰隊都出動過。1992年加州暴動，軍隊最後是直接開槍殺人鎮壓」。

黃智賢大罵「台獨和為港獨喉舌的公知和假學者」又要說這是極權、又妨礙人權，更批評港獨是一種怪異物種，擁有天賦神權，可以超越一切民主法治原則。她聲稱，沒有一個國家或地區對遊行沒有限制，禁止蒙面不但是為了便是遊行者的身分和行為，更要讓人「敢做敢當」。

黃智賢更要林鄭月娥致電1992年加州州長和美國總統，問他們當時是否被批評過，更要林鄭月娥問，2013年華盛頓警方如何「飛車擊斃，開車衝撞白宮花園圍牆的那位婦女」。

不過其兄黃偉哲認為，《禁蒙面法》會讓面對催淚瓦斯的示威者，將無法戴防毒面具或面罩，不僅傷害人身安全，也侵害了言論與政治自由。他以「民主不僅是普世的價值，更是我們一生的志業！香港加油，我們與您們同在！」表示對香港示威者的支持。

黃智賢臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法