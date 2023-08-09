徐巧芯指沙崙科學城「空城」 南市府再批：評論應先做好功課

沙崙智慧綠能科學城全區圖。（台南市經發局提供）

2023/08/09 18:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對台北市議員徐巧芯指控沙崙智慧綠能科學城是「空城」，台南市政府經濟發展局今（9）日回應表示，沙崙科學城相關建設，於馬英九前總統時期便有部分著手，徐議員曾任馬前總統辦公室發言人，理應了解區域發展脈絡，此刻竟為了自身選舉利益，無視台北以外地區需求，身為全國政治人物，「評論前應先做好功課」，以免與事實有大落差。

經發局表示，沙崙科學城的相關建設，在馬前總統時期，已有台鐵沙崙支線成立、中研院南部院區覓址等決策；蔡英文總統時期則進行全面通盤整體規劃，包括經濟部負責推動之綠能科技示範場域、大台南會展中心；國科會推動台灣首座國際級自駕車測試場域、數位部國家資通安全研究院進駐等。此外為建構完整生活圈，滿足日常機能，亦有台糖興建循環宅、民間投資購物商場等設施。

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經發局指出，沙崙科學城廠商屬於高等研發、新創企業等，目前已有93家公私機構進駐，就業人數1431位，創造的衍生投資額達30.25億，領域包含半導體、資安、智慧駕駛、能源相關的研發廠商。例如今年6月工研院成立新創團隊「氫豐綠能科技股份有限公司」，就是透過在沙崙的研發成果，帶動國內氫能產業鏈的發展，實現國家能源轉型。

經發局強調，以高科技業界常識而言，研發成果是最艱困的關卡之一，有研發成果後，後續將帶動產業鍊的重大變革，也會創造更多職缺與就業機會。且沙崙科技城相關發展歷程均在前局長陳凱凌2020年到任台南市政府前，並無干涉的可能。徐巧芯議員所指內容都是不實的惡毒謊言，身為擁有全國知名度的政治人物，評論前應先做好功課，以免與事實有相當大的落差。

陳凱凌在南市府擔任經濟發展局局長期間，2020年1月20日至2022年12月21日；沙崙科技園區2016年行政院宣布建置，2018年動工，2020年完工使用。

據了解，徐巧芯指控台南沙崙綠能科技城投入前瞻計畫43億變成「空城」，D棟停車場漏水；她還指陳凱凌有規畫與決策沙崙科技園區權力，科學城建設是陳涉貪的源頭之一。

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