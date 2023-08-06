如何畢業即就業？柯文哲：念沒用大學乾脆念技職 大一大二就實習

國際青年商會中華民國總會舉辦「未來城市，青年進行式」論壇，民眾黨主席柯文哲在會中說，技職教育一定要解決，不能讓太多人去念沒有用的大學，乾脆就給他念技職學校。（記者陳璟民攝）

2023/08/06 00:13

〔記者陳璟民／桃園報導〕國際青年商會中華民國總會2023年「未來城市，青年進行式」論壇，5日在桃園展演中心舉行，民眾黨主席柯文哲應邀出席，對於如何讓青年學有所用、畢業即就業？如何讓想創業的青年圓夢？他認為，教育體系要有「人才流」新概念，技職教育一定要解決，不能讓太多人去念沒有用的大學，乾脆就給他念技職學校。

柯文哲說，幼稚園畢業到國中小義務教育，然後多少人進高中、多少人進高職，高中後有多少人要進大學，多少人進研究所，甚至哪些人要到國外留學，哪些人念國內的研究所，每關都有分流，教育最重要是控制分岔路，像醫學系人數要控制，他反對招收太多人，WHO的標準每1000人才一個醫生。

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他說，教育系統的人才流目前是完全失控，像台積電需要這麼多人才，教育必須要增加，要不然開放外國人才進來，該開放的開放，該收的要收。

至於畢業即就業的問題，柯文哲說，為什麼台大醫學院沒有畢業就失業的問題？因為大四就在醫院實習，畢業後就知道他要去哪裡。他當台北市長時，跟7家公立技職學校下令要跟企業簽合約，三陽機車、日立都有，學生寒暑假去打工，讓企業跟學校有效結合。他認為，未來應該讓大企業進入大學，大一、大二學生就去企業實習，設定實習的課程，這道理都很簡單，為何卻不做，他無法理解。

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