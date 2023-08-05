賴清德：不戰而屈人之兵才是上策 靠實力才能取得和平

賴清德參加青商會演講，說明各項青年政策（記者謝武雄攝）

2023/08/05 20:24

〔記者謝武雄／桃園報導〕國際青商會今天下午在桃園展演中心舉行「JCI未來城市 青年進行式」，邀請副總統賴清德以「從永續台灣出發、淺談國家未來青年政策」為題演講，賴清德說，民進黨對台灣民主和平貢獻，讓台灣民主為全世界所稱羨，而民主成果的維持不是靠簽署和平協議，香港、澳門就是血淋淋的例子，不戰而屈人之兵才是上上策，戰爭沒有贏家，只有靠實力才能取得和平。

賴清德提出「四大堅持」，包含維持現狀、堅持憲政體制、提高國防能量、強化經濟安全，尤其是了解台灣在印太區域內，分別在經濟、政治上扮演重要的角色，但從《孫子兵法》來看，不戰而屈人之兵才是上策，畢竟戰爭沒有贏家，台灣只有靠實力才能取得和平，簽署和平協議沒有意義，香港、澳門就是血淋淋的例子，台灣要堅持主權，事實上，中國崛起已經是國際社會問題，尤其對印太地區風險提升，這是全世界的問題。

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賴清德也提到，人工智慧在台灣未來最重要的產業方向，透過AI來幫助中小、微型企業升級。另外，未來政府也要建立產業升級機制，加強基礎建設，推動地方創生，讓年輕人願意回鄉，產業才能推陳出新，讓台灣能夠與全球接軌，事實上，台灣最近已經分別與菲律賓、印度、越南簽訂相關貿易協約，另與美國、英國也簽屬貿易協議，最近和某一印太國家也在洽談。

賴清德說，他出身基層，了解國家不應該因為社經環境不同，而影響追求未來夢想的阻礙，教育應該是這樣形式，對取得教育負擔不一樣，所以才提出補助公私立大學，另外，長照3.0、0~6歲國家養等政策，全國歸戶、房屋稅差別稅率2.0，青年安心成家優惠貸款額度，擴大社宅與租金補貼，未來希望擴大、利息加碼補貼，希望減輕年輕人負擔。

他說，蔡總統卸任前社會住宅可以達到12萬戶，包租代管8萬戶，加起來25萬戶，最後是租金補貼服務對象25萬戶，未來社宅、包租代管都能各達到25萬戶，租金補貼50萬戶，總共100萬戶，目前內政部統計全國租屋需求為80萬戶，100萬戶足可提供需求。

賴清德說，世界情勢變化的非常的快，從中美貿易戰、疫情、俄烏戰爭，加上數位轉型來的又急又快，更考驗台灣，這也是台灣的機會，所以，台灣要掌握變局，他擔任黨主席跨黨派徵求人才，若擔任總統也會擴大徵才，這也是社會大聯盟，大家共同努力創造，投資下一代科技，掌握目前的成果，才能在國際變局當中，從全球共應鏈立於不敗之地，面對2050年轉型，更要注意綠色成長，帶動國家企業轉型。

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