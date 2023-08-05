解決低薪 侯友宜：讓薪資透明化 與國際接軌

國民黨總統參選人侯友宜座談時說，解決低薪第一步就是讓薪資透明化，然後與國際接軌。（記者謝武雄攝）

2023/08/05 18:41

〔記者謝武雄／桃園報導〕國際青商會今天下午在桃園展演中心舉行「JCI未來城市 青年進行式」，國民黨總統參選人侯友宜除了演講，也逐一回簥會員票選出的房價、兩岸、低薪等問題，他說，尤其是低薪問題，勞資都不滿，薪資調幅都被通膨吃掉，未來會推動薪資透明化、國際化，讓年輕人薪資一步一步往上走。

座談由桃園市議員牛煦庭、青商會總會長林鼎鈞擔任引言人。針對青年人低薪問題，侯友宜說，這幾年基本薪資調幅，都被通膨全部吃掉，年輕朋友生活非常辛苦，服務業比例最高，如何國際化，解決低薪問題，尤其是讓資方、勞方薪資透明化，資方所得分配多少，勞方所得分配，應該攤開來講。

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侯友宜說，讓整個薪資透明化，青年國際化，勞方資方要共同面對，政府有責任，讓這些公開面對，讓年輕人薪資一步一步往上走，讓台灣有機會經常參加世界的貿易協議，透過國際化，薪資自然可以提升，為什麼科技業薪資高，就是跟國際競爭，產業規畫要有國家未來走向，就是跟全世界競爭的走向，這才是該做的事情。

至於高房稅，侯友宜說，會透過稅負的手段，要蘿蔔也要有棒子，畢竟興建社會住宅，已經越來越困難，不但要從都更、整體開發、區段徵收、容積獎勵，但還是要讓青年朋友有機會住社宅，鼓勵青年朋友，如果有孩子可以住社會宅，從租屋市場解決黑市，讓房屋願意釋出，逐步讓年青人買得起房子。

至於兩岸問題，侯友宜要大家對自己要充滿信心，因為台灣在國際上有優勢，也有影響力，台灣地緣政治位置是很好的條件，尤其是半導體產業，台灣人道關懷力量，都是全世界有目共睹，台灣有他的軟實力，台灣最重要是對自己有信心，要走出自己的路，要創造自己的影響力，要讓全世界看的到台灣。

他說，大家不要忘，世界最大工廠在大陸，兩岸一定要先穩定下來，經濟才能往前走，貨貿、服貿才能繼續談，執政者一定有能力讓兩岸關係穩定下來，這也是國民黨跟兩岸溝通取得互信，尤其是目前兵凶戰危的狀況。

林鼎鈞問侯友宜，總統大選如何說服年輕人投票？侯友宜說，一個領導人最重要的是解決問題能力，領導人要能檢驗，展現出格局，解決問題的能耐，像答應的事情要做好，講來講去，沒有做到，都不是誠信，台灣需要誠信政治領導人。

侯友宜說，他在公職43年，走過最危險的地方，領導人要展現願意比別人更犧牲越奉獻，這就是領導人該有的展現格局跟態度，社會上很多不安定，詐騙、黑心，這只是要做不做而已，什麼打詐國家隊，要做就狠狠地做，從頭到尾做大，只要侯友宜當總統，一定誠信正直負責，勇於承擔大破大立，勇者「免驚」，就是他的改革跟決心，永遠不會變。

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