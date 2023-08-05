侯友宜：台灣備戰而不求戰 兩岸要平等對談

國際青商會舉辦「JCI未來城市 青年進行式」，國民黨總統參選人侯友宜以「從永續台灣出發、淺談國家未來青年政策」為題演講。（記者謝武雄攝）

2023/08/05 17:32

〔記者謝武雄／桃園報導〕國際青商會今天下午在桃園展演中心舉行「JCI未來城市 青年進行式」，國民黨總統參選人侯友宜以「從永續台灣出發、淺談國家未來青年政策」為題演講指出，青年人是國家希望；台灣是備戰而不求戰，兩岸要平等對談，只有台海安定、台灣安全，日本及所有民主同盟國家的才會安全；政府更應該站在青年人的立場，用同理心和青年朋友站在一起，這才是國家未來的希望。

侯友宜說，30年前、後，大陸相差甚大，大陸政經實力崛起，已經不容忽視，加上全球氣候變遷、溫室效應等，連英國都和歐盟脫鉤，還有少子化、高齡化都成為全球共同話題，這些都是年輕人要面對的狀況，其中又以兩岸關係最重要，大家要堅持民主自由、提升防衛能力，才能提高雙方對話機會。

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侯友宜提到，除了兩岸關係，台灣內部也有很多問題，尤其是房價、能源政策，未來的能源政策穩定、減碳、安全的三個方向，所以要檢討能源政策，例如核能廠到底在什麼時候開啟？可不可以啟用？尤其是淨零排碳是全世界的趨勢，未來台灣若不能減碳，外銷歐盟等國家的產品要抽碳稅，這影響很大，因此，能源問題也影響工業發展。

侯友宜說，前一陣子到日本，日本都很關係台海是否會打仗，他允諾會站出來，「用我的生命顧台」，因為台灣安定是要有實力的，這是30年來改變，青年朋友的聲音才是國家發展重點，要擴大商機與世界接軌，創造國際交流，政府提供各種力量給青年，包含青創基地、貸款等，讓青年們屹立不搖，讓青年朋友也願意和政府站在一起。

侯友宜說，青年人碰到很多問題，包含低薪、不願結婚生小孩，到網路霸凌，國家要拿出對策，縮短城鄉差距，國家才能永續經營，畢竟，有一流城市，才有一流的國家，政府必須與青年朋友結合在一起，尤其社會競爭隨著時代改變，隨著氣候變遷、城市永續發展，必須考慮每個階段步驟，相信城市是青年最大的舞台。

侯友宜提到，未來台灣會以三大都會發展，包含北台灣的科技重鎮，可以和東京灣競爭，其次是南台灣除了好風光、重工業外，也希望從重工業轉型為智慧工業，東部則是發動瑞士觀光，才能帶動整個帶動台灣發展。

國民黨總統參選人侯友宜在青商會活動演講，暢談各項政策。（記者謝武雄攝）

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