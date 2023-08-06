駁柯文哲嘆太慘！波蘭人安德：踐踏揮汗工作的老百姓

在高雄的波蘭人安德表示，去看南部老百姓生活，實在太棒了。（翻攝臉書外國人在台灣-安德鏡頭下的世界）

2023/08/06 06:45

首次上稿 08/05 23:03

更新時間 08/06 06:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾黨總統參選人柯文哲在專訪中感嘆，「去南部看那些老百姓的生活，我覺得實在是太慘了」！在高雄波蘭人安德發文說：「去南部看老百姓的生活，實在太棒了」。

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高雄市長陳其邁昨（5）日轉貼安德臉書貼文指出，高雄，正是這樣一個我們一起揮汗築夢、奮力達成目標，充滿希望的所在。

習慣以鏡頭記錄台灣種種的波蘭人安德表示，10年前，他搬到了「悲慘」的台灣南部，在這裡找到了夢想工作、好朋友和漂亮的老婆，後來開了1間公司，在這裡幸福生活，他稱之｢家｣，兒子和女兒也在這裡出生。

安德指出，每當他看著這座美麗城市的全景、港口、山脈、海邊、鄉村和高樓大廈時，都為台灣人和其他辛勤付出的人感到驕傲，他們把夢想、希望、善意和理想，一塊塊砌在這個神奇的地方；說這個地方悲慘，簡直是踐踏了那些每天揮汗如雨、辛苦工作的人，這裡從來都不是悲慘的，你讓它變得偉大，或是變得糟糕，都不要責怪別人。

當然，他也知道在南部、事情並不完美，他環遊世界，與來自世界各地的人們交流，沒有一個地方是完美的；有些人搬到台灣，有些人離開台灣，有些人搬到北部，有些人搬到南部或東部。

安德說，生活在2023年，台灣是自由人民的土地，台灣人民可以享有行動自由，知道自己現在想要什麼，可以選擇地方並在那裡快樂生活；如果一個外國人，在不懂當地語言情況，能帶著自己的夢想來到南部，幾年後能實現，他想也不錯，不是嗎？

安德說明，他選擇高雄，因為數百個原因，而且它與台灣其他地區相連，可以離開幾天去台北，可以去台東度過週末，這就是「悲慘」南部的美麗另一面。

他表示，上週接待了來自波蘭電視台的人員，並介紹高雄讓他們認識，波蘭電視台製作了一個節目，關於生活在東亞的波蘭人，陸續去了香港、東京、首爾，而他代表在高雄的波蘭人，帶著電視台人員在這裡4小時後，電視台人員形容這裡是整個旅程中，看到最宜居的地方，它保有傳統、同時是一個現代化的城市，擁有所有優點，同時周遭還有很多壯麗的自然景觀，電視台人員很喜歡高雄。安德強調，去南部看老百姓生活「實在太棒了」。

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