王世堅被送禮物好靦腆！「除油」菜瓜布祝他擊敗對手

議員及里長們送上「除油」菜瓜布，希望王世堅能擊敗對手游淑慧。（記者楊心慧攝）

2023/08/05 19:29

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨昨起在全台立委選區舉行「信賴台灣·溫暖好政」說明會，找政務官、黨內人士、立委參選人等親自說明總統蔡英文政績及總統參選人賴清德未來施政願景等，台北市第一場由第二選區（士林、大同）立委參選人王世堅主辦，現場氣氛相當熱絡，支持者高喊王世堅凍蒜，議員、里長們送上「除油菜瓜布」給王世堅，利用雙關語希望他能擊敗國民黨對手游淑慧。

王世堅舉辦的「信賴台灣·溫暖好政」說明會，由台北市議員陳怡君主持，並邀請黨部發言人卓冠廷、衛福部次長李麗芬、前內政部長徐國勇、名嘴姚惠珍宣講，民進黨北市黨部主委張茂楠、議員陳賢蔚及陳慈慧、立委吳思瑤等到場力挺。

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王世堅抵達現場時，支持者高喊凍蒜，並紛紛擠向前找王世堅握手、寒暄，搶著要合照，王世堅在致詞時也笑說，民眾黨主席柯文哲曾說垃圾不分藍綠，但他則期許自己能廢物利用，為大家多做點事，也希望大家能夠支持他。

徐國勇也請支持者一定要投認真的王世堅把他送進國會，讓他到立法院為更多人爭取福利，徐國勇還說明蔡總統國民所得提升的執政政績，並為前瞻計畫背書，強調各縣市因前瞻計畫改善缺水、颱風來臨停水等各項的地方問題，因此並非浪費錢。

陳怡君表示，王世堅是十分認真的議員，在議會常因監督市政，並送給市長禮物與警惕而出名，針對市政能確切地找出問題，大家這次送上「除油菜瓜布」給王世堅，希望他能贏得勝選、前進立法院。

王世堅舉辦的「信賴台灣·溫暖好政」說明會，立委吳思瑤、民進黨台北市黨部主委張茂楠到場支持。（記者楊心慧攝）

王世堅舉辦「信賴台灣·溫暖好政」說明會，徐國勇擔任宣講人。（記者楊心慧攝）

王世堅舉辦的「信賴台灣·溫暖好政」說明會，徐國勇到場支持。（記者楊心慧攝）

王世堅舉辦的「信賴台灣·溫暖好政」說明會，現場氣氛熱絡。（記者楊心慧攝）

王世堅舉辦的「信賴台灣·溫暖好政」說明會，現場氣氛熱絡。（記者楊心慧攝）

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