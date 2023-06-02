憂中國對台威脅！ 吐瓦魯外長：無論順逆境 會與台灣站在一起

吐瓦魯國司法、通訊暨外交部長柯飛（左）5月31日抵台訪問，外交部次長田中光（右）在機場迎接。（資料照）

2023/06/02 12:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見來訪的吐瓦魯國司法、通訊暨外交部長柯飛，感謝吐瓦魯在國際場合為台灣發聲，並表示台灣會與國際合作，持續推動減緩及調適氣候變遷計畫，同時協助吐瓦魯建立具有韌性的應變體系。柯飛向蔡總統保證，吐瓦魯會持續與台灣站在一起，無論順境或逆境，也會持續強調和平解決爭端的重要性。

蔡英文首先表示，柯飛在去年6月聯合國海洋大會以具體行動支持台灣的國際參與；在上個月舉行的世界衛生大會中，吐瓦魯也再次為台灣發聲，更有許多吐瓦魯官員及民眾在吐瓦魯舉辦的台灣參與世衛組織健走活動中，站出來支持台灣，她要代表台灣人民表達最深的感謝。

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總統指出，台、吐兩國不僅在醫療衛生領域交流密切，在農業、教育、能源合作及資通訊方面也都有豐碩成果。面對氣候變遷，台灣將協助吐瓦魯建立應變體系。她並說，在面對氣候變遷的挑戰，柯飛部長曾經在聯合國氣候變遷大會上發表站在海水中錄製的演說影片，令人印象深刻，台灣和國際社會合作，我們持續的會來推動減緩及調適氣候變遷的計畫，也會協助吐瓦魯建立具有韌性的應變體系。

蔡總統也指出，台灣和吐瓦魯會持續深化各領域的合作，柯飛此次來訪，兩國將簽署3項文件，以增進雙方的刑事司法互助、外交人員訓練及基礎合作。兩國關係應本於共享價值及相互尊重，台灣和吐瓦魯共享民主及自由的價值，也珍惜彼此的堅實友誼，未來將繼續追求共榮發展。

柯飛致詞強調，吐瓦魯與台灣的邦交是基於保護國家主權、維護民主原則及追求區域和平穩定、經濟發展、環境永續等共同價值之上，台灣一直是吐瓦魯非常重要的夥伴，支持吐瓦魯的發展，並一起因應許多全球的挑戰，彼此的夥伴關係就是兩國堅強邦誼的重要基礎，也可說是外交的典範。

柯飛認為，在全球化的新時代中，一個國家的行為就能影響全世界，吐瓦魯主張透過合作的方式解決爭端及挑戰，希望各國領袖能有更多合作與對話。他也表示，吐瓦魯非常了解台灣面對的諸多挑戰，尤其為台灣站在第一線面對中國的威脅感到擔憂，因此，他向蔡總統保證，吐瓦魯會持續與台灣站在一起，無論順境或逆境，也會持續強調和平解決爭端的重要性。

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