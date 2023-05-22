諷蔡英文執政7年成績 立院國民黨團：兩岸凶險、民生凋敝

立法院國民黨團22日舉行記者會批評蔡英文政府執政7年成績，左起立委李德維、黨團總召曾銘宗、黨團書記長謝衣鳯。（記者朱沛雄攝）

2023/05/22 12:56

〔記者林欣漢／台北報導〕蔡英文總統執政滿7年，立法院國民黨團今天（22日）召開記者會，針對兩岸關係、經濟衰退等提出針貶，黨團批評，兩岸關係從當年承諾「維持現狀」，如今卻是經濟學人眼中的「危險地方」；疫情解禁後外銷出口持續衰退，蔡政府找不出解決良方，年輕人持續低薪；而所謂的民主自由DNA，也在民進黨執政後變成專制、獨裁，這就是蔡英文執政7年的成績。

對於蔡英文總統20日說「不要為了選舉利益，販賣戰爭恐懼」，立法院國民黨團總召曾銘宗痛批，「妳自己販賣戰爭，卻不准別人訴說恐懼」，這是一個怎樣的政府？蔡政府執政7年，不只有7缺，是9缺：「缺蛋、缺水、缺電、缺工、缺地、缺藥、缺快篩、缺疫苗、缺改革」，凡是涉及到改革，包括錯誤的能源政策、勞保年金黑洞、少子化問題、年青人低薪等，蔡政府都拿不出辦法。

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針對對副總統賴清德說「邀請總統來立法院進行國情報告，是違憲的」。曾銘宗表示，根據《憲法增修條文》第4條第三項規定，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，賴清德的幕僚是不是給了錯誤的資訊？還是賴清德的《憲法》沒讀熟？

國民黨團書記長謝衣鳯表示，檢驗蔡政府執政7年來的成績，在經濟發展方面，看似平穩，平均經濟成長率3.23%、消費者物價指數年增率1.35%、每人每月平均總薪資5萬3326元。根據主計總處受雇員工薪資統計表，2021年實質薪資年增率是呈現負成長0.04%，去年實質薪資年增率為-0.15%，看起來是比過去的4萬9266元增加，但扣掉物價指數之後，其實是負成長。

謝衣鳯進一步指出，根據經濟部統計，我國外銷訂單在去年3月還有16.8%年增率，但是到了今年3月，外銷衰退-25.7%年增率，請教蔡英文總統、行政院長陳建仁，我國經濟有做好超前佈署嗎？顯然破功了。世界各國面對疫情解封，我國外銷年增率卻是衰退，顯然蔡政府拿不出解方。

國民黨立委李德維表示，在蔡英文總統執政7年下，媒體有更自由嗎？近期政壇上留一句話「民主自由DNA」，民進黨在野時期總是高舉著民主自由的大旗，賴清德大言不慚地說：「國民黨沒有自由民主的DNA」，難道賴清德沒有看到民進黨執政之後，自由民主的DNA就突變成專制和獨裁。

李德維舉例，NCC主委關掉中天電視台之後，連輸10場中天提出的行政訴訟官司；反觀韓國近似台灣NCC單位的KCC主席韓相赫，因涉嫌操縱電視台執照審查過程、刻意低評，檢方本月初以妨礙司法、偽造官方文件等罪名提起公訴。再看看民進黨的民主自由DNA孕育出陳耀祥主委這樣的打手，縱使流出相關高層指示能夠配合關中天的審查委員，台灣NCC主委依舊不動如山。

李德維要問問民進黨政府，你的民主自由DNA會突變？台大校長卡管案又是一個明顯的突變例子，賴清德擔任行政院長時期，不惜換掉3個教育部長，也要想盡辦法換掉台大校長，那時民進黨的民主自由DNA何在？還是突變了？李德維嚴正表示，民主自由是台灣不可或缺的，更是中華民國憲法所保障，不是民進黨可以任意操弄。

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