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    首頁　>　政治

    基市府112年追加預算審查 電動機車案保留送大會討論

    基隆市議會審查基隆市政府112年度追加預算，眾所關注的「公益青年電動機車」預算，民進黨議員政文婷建議，議員都有各自意見，建議送大會討論。（記者俞肇福攝）

    基隆市議會審查基隆市政府112年度追加預算，眾所關注的「公益青年電動機車」預算，民進黨議員政文婷建議，議員都有各自意見，建議送大會討論。（記者俞肇福攝）

    2023/05/31 23:05

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑選前提出「公益青年電動機車」政見，基隆市政府向議會提出新台幣3億8340萬元追加預算案，預計補助共1萬2000輛、每輛補助3萬元；基隆市議會今晚挑燈夜戰審查，由於朝野議員對於電動機車預算各有看法，最後決議送交大會討論。

    民進黨基隆市議員鄭文婷傍晚在議會聯席審查會一讀會審查時表示，電動機車眾所矚目，關於電動機車政策與預算，相信很多議員都有看法，她建議這筆預算提交大會審查。經議會審查會主席、國民黨基隆市議員何淑萍詢問在場議員意見，沒有議員表達反對，決議提交大會審查。

    謝國樑在選舉時提出青年做愛心免費獲得電動機車的政見，基隆市政府向基隆市議會提出共3億8340萬元追加預算案，預計今年補助共1萬2000輛、每輛3萬元，合計3億6000萬元，另外，2340萬元為委辦宣導費，待議會通過追加預算案後，最快下半年啟動計畫。

    謝國樑上任後曾表示，此專案首批適用1989年到2003年出生的基隆市民，須入籍基隆市滿3年，擁有駕照滿1年，以汰舊換新優先，且連5年達成4小時公益回饋，每輛由基市府補助3萬元，中央政府補助1萬元，合計補助約4萬元。

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