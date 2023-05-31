賴清德：「民主大聯盟」要廣納百川 讓不同觀念進入決策思維

黨主席賴清德表示，「民主大聯盟」的構想在於廣納百川、接受新觀念，讓不同想法進入民進黨的決策思維，下週起也將陸續安排「民主大聯盟系列講座」。（記者羅沛德攝）

2023/05/31 15:50

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今通過第二波立委徵召名單及拍板7月16日召開全國黨員代表大會。黨主席賴清德表示，「民主大聯盟」的構想在於廣納百川、接受新觀念，讓不同想法進入民進黨的決策思維，下週起也將陸續安排「民主大聯盟系列講座」，為觀念變革增添柴火。

民進黨今通過徵召林飛帆參選台北市第三選區立委、吳沛憶為台北市第五選區立委參選人、王閔生為台北市第八選區立委參選人、劉仁照為桃園市第五選區立委參選人、康世明為苗栗縣第一選區立委參選人、李柏毅為高雄市第三選區立委參選人。

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據轉述，賴清德致詞指出，民進黨就2024總統及立委選舉提出「民主大聯盟」的構想，有幾點意義，首先，任何政黨要得到人民支持，一定要貼緊社會的脈動、抓緊社會的需求，所以不論人才的甄選、觀念的溝通、政策的形成，都必須打開政黨的藩籬，廣納百川。

賴清德表示，當全世界民主國家站在一起肯定台灣的民主自由，支持台灣的穩定與安全，形成世界民主自由聯盟的同時，我們也要透過選舉的過程，打造台灣的民主大聯盟。

賴清德強調，觀念變革與行動一樣重要，政治工作者要有接受新觀念的勇氣，希望讓不同視角的經驗與看法進入民進黨的決策思維裡。因此，民主大聯盟除了推出立委參選人之外，也有社會各界有志之士的加入，下週起民進黨中常會將陸續安排「民主大聯盟系列講座」，為觀念變革增添柴火，延續改革。

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