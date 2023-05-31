賴清德公布第二波立委徵召名單 林飛帆、吳沛憶等入列

民進黨中執會30日通過第二波立委艱困選區提名，包括台北市第3選區林飛帆（右起）、台北市第5選區吳沛憶、台北市第8選區王閔生、苗栗第1選區康世明（左起）、桃園第5選區劉仁照、高雄第3選區李柏毅。黨主席賴清德（中）偕同被提名人召開記者會，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

2023/05/31 14:55

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨主席賴清德今公布第二波立委徵召名單共6人時指出，這次的提名結構是以年輕Y世代加上黨內栽培的青年世代，這波徵召的就是黨內的優秀人才，包含大學時期就開始關注公共議題的林飛帆、吳沛憶，幕僚世代出身的王閔生、李柏毅，以及在社會學有專精的劉仁照、康世明。

今公布的提名的包含台北市第三選區（中山北松山）徵召前黨副秘書長林飛帆，第五（中正萬華）、第八（文山）分別為台北市議員吳沛憶、王閔生；高雄市第三選區（楠梓左營）為高雄市議員李柏毅；桃園市第五選區（平鎮龍潭）為桃園市議員劉仁照；苗栗縣第一選區（竹南後龍造橋）徵召曾任三屆竹南鎮長的康世明。

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賴清德表示，民進黨這次推出「民主大聯盟」，希望廣為跟社會各界力量連結，共同守護台灣，增進民主和平跟繁榮，結構分為年輕Y世代以及民進黨本身栽培訓練的青年世代，上週先公佈一批跨黨派、跨世代、跨領域人選，今天徵召的則是民進黨優秀人才。

賴清德強調，民進黨非常珍惜年輕世代，因為古今中外皆然，年輕世代的理想是國家進步、社會繁榮發展的力量，民進黨也非常榮幸，身為台灣本土第一個長出來的政黨，每個時代都有年輕朋友加入，年輕人才追求的理想價值，也是民進黨追求的，年輕人的批判也是民進黨進步的力量，年輕人的未來，是民進黨的未來，也是台灣的未來。

賴清德介紹說，林飛帆、吳沛憶都是從大學時代就參與學生運動，關心國家未來發展，同時關注社會各項公共議題，理想、抱負溢於言表，也分別在黨中央歷練、在基層深耕經營。

他說，王閔生、李柏毅都是幕僚世代出身，就像從職棒小聯盟開始打起，今年第一次踏上大聯盟，過程中的辛苦，所下的功夫，大家應該都有清楚感受到他們的不簡單及對國家社會的理想抱負。

賴清德說這次也徵召社會上專業領域人士，劉仁照本身是會計師，工作有成、投入社會，推動社會進步發展；康世明是杏壇出身，學有專精，曾當過鎮長，民進黨徵召他參選立委，非常希望全國父老鄉親給予大力支持、栽培年輕人，跟年輕人站在一起，希望讓年輕人有機會為國家抱負的政黨，讓我們的理想共同實現。

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