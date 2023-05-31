為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德公布第二波立委徵召名單 林飛帆、吳沛憶等入列

    民進黨中執會30日通過第二波立委艱困選區提名，包括台北市第3選區林飛帆（右起）、台北市第5選區吳沛憶、台北市第8選區王閔生、苗栗第1選區康世明（左起）、桃園第5選區劉仁照、高雄第3選區李柏毅。黨主席賴清德（中）偕同被提名人召開記者會，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

    民進黨中執會30日通過第二波立委艱困選區提名，包括台北市第3選區林飛帆（右起）、台北市第5選區吳沛憶、台北市第8選區王閔生、苗栗第1選區康世明（左起）、桃園第5選區劉仁照、高雄第3選區李柏毅。黨主席賴清德（中）偕同被提名人召開記者會，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

    2023/05/31 14:55

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨主席賴清德今公布第二波立委徵召名單共6人時指出，這次的提名結構是以年輕Y世代加上黨內栽培的青年世代，這波徵召的就是黨內的優秀人才，包含大學時期就開始關注公共議題的林飛帆、吳沛憶，幕僚世代出身的王閔生、李柏毅，以及在社會學有專精的劉仁照、康世明。

    今公布的提名的包含台北市第三選區（中山北松山）徵召前黨副秘書長林飛帆，第五（中正萬華）、第八（文山）分別為台北市議員吳沛憶、王閔生；高雄市第三選區（楠梓左營）為高雄市議員李柏毅；桃園市第五選區（平鎮龍潭）為桃園市議員劉仁照；苗栗縣第一選區（竹南後龍造橋）徵召曾任三屆竹南鎮長的康世明。

    賴清德表示，民進黨這次推出「民主大聯盟」，希望廣為跟社會各界力量連結，共同守護台灣，增進民主和平跟繁榮，結構分為年輕Y世代以及民進黨本身栽培訓練的青年世代，上週先公佈一批跨黨派、跨世代、跨領域人選，今天徵召的則是民進黨優秀人才。

    賴清德強調，民進黨非常珍惜年輕世代，因為古今中外皆然，年輕世代的理想是國家進步、社會繁榮發展的力量，民進黨也非常榮幸，身為台灣本土第一個長出來的政黨，每個時代都有年輕朋友加入，年輕人才追求的理想價值，也是民進黨追求的，年輕人的批判也是民進黨進步的力量，年輕人的未來，是民進黨的未來，也是台灣的未來。

    賴清德介紹說，林飛帆、吳沛憶都是從大學時代就參與學生運動，關心國家未來發展，同時關注社會各項公共議題，理想、抱負溢於言表，也分別在黨中央歷練、在基層深耕經營。

    他說，王閔生、李柏毅都是幕僚世代出身，就像從職棒小聯盟開始打起，今年第一次踏上大聯盟，過程中的辛苦，所下的功夫，大家應該都有清楚感受到他們的不簡單及對國家社會的理想抱負。

    賴清德說這次也徵召社會上專業領域人士，劉仁照本身是會計師，工作有成、投入社會，推動社會進步發展；康世明是杏壇出身，學有專精，曾當過鎮長，民進黨徵召他參選立委，非常希望全國父老鄉親給予大力支持、栽培年輕人，跟年輕人站在一起，希望讓年輕人有機會為國家抱負的政黨，讓我們的理想共同實現。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立委選舉民進黨擬派林飛帆 王丹讚：年輕人從基層選舉開始
    2023/05/31 09:38

    立委選舉民進黨擬派林飛帆 王丹讚：年輕人從基層選舉開始
    民進黨徵召吳沛憶 雞排妹：我遵守承諾安安靜靜被當沙包打
    2023/05/31 07:17

    民進黨徵召吳沛憶 雞排妹：我遵守承諾安安靜靜被當沙包打

    獲獎雙基金穩中求利
    北市艱困選區 民進黨徵召林飛帆、吳沛憶、王閔生
    2023/05/31 05:30

    北市艱困選區 民進黨徵召林飛帆、吳沛憶、王閔生
    苗栗海線立委之戰民進黨徵召康世明 山線還要再等等
    2023/05/30 18:20

    苗栗海線立委之戰民進黨徵召康世明 山線還要再等等

    市府核心利多 水岸宅掀雙北移居潮
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播