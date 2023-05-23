2024組「民主大聯盟」 賴清德不排除拜會藍白陣營
2023/05/23 12:46
〔記者陳昀／台北報導〕民進黨持續盤點未提名區域立委選區，最快明天加開中執會陸續釋出名單；據悉，民進黨將以「民主大聯盟」為競選主軸，並以跨黨派、跨世代、跨領域3原則提名立委參選人，身兼黨主席的總統參選人賴清德，也將請益拜會非民進黨領域的社會賢達，且不排除國民黨、民眾黨等陣營。
民進黨日前已公告提名51席區域立委參選人，後續還有21個待徵召或合作的選區尚未公布，即起將陸續釋出名單。綠營人士指出，將提出讓外界耳目一新的名單，延攬社運圈、企業界、學界、政治領域等人才，形塑台灣民主最大公約數，與理念相同的夥伴一起打贏2024選戰。
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民進黨高層表示，民進黨過去就是從全國各地關心台灣民主自由發展的前輩共同組成，為了象徵一代一代的傳承，後續將依循跨黨派、跨世代、跨領域3項原則提名立委參選人，定調民進黨為台灣民主自由進程的引領者，與賴清德「2024是民主與專制的選擇」的說法相互呼應，並廣納年輕人才，如同民進黨創黨以來有一代又一代的年輕人不斷投入。
綠營人士說，「民主大聯盟」的概念就是團結向上，包含民進黨內與跨黨派人士的合作，大家都是聯盟的一員，不同於在野黨提出的「反綠大聯盟」是詆毀一個政黨、並非良善的循環，兩者在概念上有幾本立場的落差。
該人士也透露，賴清德將安排向跨黨派社會賢達請益拜會的行程；但被問到是否包含時代力量、台灣基進，該人士回應，沒有這麼具體，甚至也能跨足國民黨、民眾黨的基層人士，不排除任何政黨，只要對方有意願「聊聊」，賴清德不會設限政黨、領域或年齡，都會去請益。