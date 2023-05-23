2024組「民主大聯盟」 賴清德不排除拜會藍白陣營

身兼黨主席的總統參選人賴清德將請益拜會非民進黨領域的社會賢達，且不排除國民黨等陣營。（資料照）

2023/05/23 12:46

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨持續盤點未提名區域立委選區，最快明天加開中執會陸續釋出名單；據悉，民進黨將以「民主大聯盟」為競選主軸，並以跨黨派、跨世代、跨領域3原則提名立委參選人，身兼黨主席的總統參選人賴清德，也將請益拜會非民進黨領域的社會賢達，且不排除國民黨、民眾黨等陣營。

民進黨日前已公告提名51席區域立委參選人，後續還有21個待徵召或合作的選區尚未公布，即起將陸續釋出名單。綠營人士指出，將提出讓外界耳目一新的名單，延攬社運圈、企業界、學界、政治領域等人才，形塑台灣民主最大公約數，與理念相同的夥伴一起打贏2024選戰。

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民進黨高層表示，民進黨過去就是從全國各地關心台灣民主自由發展的前輩共同組成，為了象徵一代一代的傳承，後續將依循跨黨派、跨世代、跨領域3項原則提名立委參選人，定調民進黨為台灣民主自由進程的引領者，與賴清德「2024是民主與專制的選擇」的說法相互呼應，並廣納年輕人才，如同民進黨創黨以來有一代又一代的年輕人不斷投入。

綠營人士說，「民主大聯盟」的概念就是團結向上，包含民進黨內與跨黨派人士的合作，大家都是聯盟的一員，不同於在野黨提出的「反綠大聯盟」是詆毀一個政黨、並非良善的循環，兩者在概念上有幾本立場的落差。

該人士也透露，賴清德將安排向跨黨派社會賢達請益拜會的行程；但被問到是否包含時代力量、台灣基進，該人士回應，沒有這麼具體，甚至也能跨足國民黨、民眾黨的基層人士，不排除任何政黨，只要對方有意願「聊聊」，賴清德不會設限政黨、領域或年齡，都會去請益。

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