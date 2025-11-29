空巴A320系列客機大規模召回 台灣航班恐受影響

歐洲空中巴士公司週五發出召回公告，據傳將對大約6000架A320系列客機進行軟體升級，由於數量占其全球A320機隊的一半以上，恐引發大規模營運混亂，波及全球航班。圖為A320neo客機，示意圖。（路透）

歐洲空中巴士公司昨發出召回公告，據傳將對大約6000架A320系列客機進行軟體升級，由於數量占其全球A320機隊的一半以上，恐引發大規模營運混亂，波及全球航班。

綜合媒體報導，A320客機先前曾出現飛行控制系統突然嚴重故障，導致班機高度瞬間驟降的意外，在經過檢修及調查後發現，「太陽閃焰」可能對飛行控制系統造成嚴重干擾。

為此空中巴士於週五宣布，需要對A320系列客機進行檢修，由於數量龐大，將會是約55年來規模最大的召回事件。另外包含美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、捷藍航空（JetBlue）及聯合航空（United Airlines）等美國4大航空公司，也都有飛機受影響，不過數量不像空巴那麼多，像是美國航空受影響的是340架飛機，估計約需2小時即可完成修復。

另外包含南美、歐洲等地航空公司也都發出航班可能延誤或取消的公告，像是德國漢莎航空（Lufthansa）、英國easyJet、紐西蘭航空、印度IndiGo及哥倫比亞Avianca、沙烏地阿拉伯Flynas等，也都通報有A320系列的客機受影響，因此將短暫停飛。

日媒消息也指出，全日空也宣布29日取消65個日本國內線航班，旗下將有34架空巴的A320、A321機型需要更新系統軟體，預估有大約9400名旅客受影響。

根據公開資料顯示，台灣虎航現有9架A320-200型、8架A320neo，合計17架此型客機；另外，華航有17架A321neo、長榮17架A321-200、星宇13架A321neo型飛機，是否影響航班則仍待航空公司公告。

